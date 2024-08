Care.com remboursera 8,5 millions de dollars à ses utilisateurs en raison de stratégies commerciales trompeuses, révèle la FTC

Care.com a été accusé d'attirer les aidants sur sa plateforme avec des perspectives d'emploi gonflées et des promesses de revenus trompeuses, ainsi que d'utiliser des méthodes peu scrupuleuses pour maintenir les consommateurs liés à des abonnements, selon Samuel Levine, directeur du Bureau de protection du consommateur de la FTC, dans un communiqué publié lundi après-midi. La décision rendue aujourd'hui met fin à ces pratiques illégales, accorde des millions de dollars de remboursements aux consommateurs lésés et contribue à créer un marché honnête pour les familles à la recherche de soins et les aidants à la recherche d'un emploi.

Care.com propose une plateforme permettant aux familles de trouver des aidants pour leurs enfants, personnes ayant des besoins spécifiques, parents âgés et animaux de compagnie, ainsi que des services de nettoyage domestique et de tutorat.

Les fonds de l'accord de 8,5 millions de dollars seront utilisés pour rembourser les consommateurs ayant subi des préjudices financiers en raison des pratiques présumées trompeuses de l'entreprise. Dans le cadre de l'accord, Care.com doit également étayer tous les claims de revenus, informer clairement les consommateurs des procédures de communication sur le site avant acceptation du paiement et simplifier le processus d'annulation des abonnements.

Care.com a contesté les allégations de la FTC à la suite de l'annonce de l'accord, déclarant qu'elle était prête à aller en justice mais a décidé de régler l'affaire pour se concentrer sur l'aide aux familles et aux aidants.

"Nous étions prêts à plaider ce dossier et étions confiants dans notre position. Cependant, nous avons choisi de conclure cet accord avec la FTC pour maintenir notre concentration sur le service aux familles et aux aidants. Cet accord ne valide en aucun cas les allégations de la FTC. Nous sommes en activité depuis presque 20 ans et avons aidé des millions de familles américaines à trouver des aidants. Nos clients ont toujours été notre priorité absolue", a déclaré Care.com dans un communiqué.

L'entreprise nie fermement les allégations de manipulation de données, d'exagération des chiffres et de tentative de tromperie des clients. Les informations sur les tarifs sur le site sont basées uniquement sur ce que les familles sont disposées à payer, ce qui peut varier considérablement.

La commission de cinq membres de la FTC a décidé à l'unanimité de déposer une plainte contre l'entreprise, soulignant qu'elle le fait uniquement "lorsque nous avons 'raison de croire' que les défendeurs nommés violent ou s'apprêtent à violer la loi et que

Lire aussi: