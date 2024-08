- Carcinome invasif du signal dans les rivières et les cours d'eau

Ils arrivent dans des caisses à bananes à travers l'Atlantique, parfois des espèces animales étrangères sont également introduites involontairement. Et parfois, les humains les introduisent intentionnellement, pour finalement perdre tout contrôle sur leurs populations. C'est le cas du écrevisse de signal nord-américaine, qui a été initialement introduite pour combler le manque d'écrevisses comestibles en Suède il y a des décennies. Aujourd'hui, elle sévit sans contrôle dans les eaux de Bade-Wurtemberg, menacent les espèces natives comme l'écrevisse de pierre et l'écrevisse noble, qui étaient autrefois abondantes dans chaque rivière, étang et fossé.

Le problème, c'est que l'écrevisse de signal invasive transmet la peste de l'écrevisse, un champignon qui cause une maladie chez les écrevisses d'eau douce. Selon l'institut de recherchehalieutique, environ 80 % des populations d'écrevisses invasives sont infectées. Les espèces américaines sont en grande partie immunisées contre la maladie fongique, mais leurs cousins européens meurent. De plus, l'écrevisse de signal se reproduit plus tôt et plus rapidement que les écrevisses natives et occupe les mêmes espaces.

Les populations d'écrevisses d'eau douce sont en train d'être éradiquées

"Les deux processus, la concurrence directe et la transmission de la peste de l'écrevisse, mènent généralement à l'extinction irréversible des populations d'écrevisses d'eau douce natives en présence d'écrevisses de signal", a répondu le ministère à une question de la fraction parlementaire de l'SPD. En Bade-Wurtemberg, les occurrences des espèces d'écrevisses connues ont plus que diminué de moitié au cours des douze dernières années. Plus de deux tiers de cette baisse ont été causés par l'écrevisse de signal invasive ou la peste de l'écrevisse qu'elle transmet, indique le document.

Cependant, les écrevisses d'eau douce sont considérées comme des organismes écologiques pivots. Elles ont une influence significative sur les autres espèces qui existent en quelle densité dans les eaux. Si elles perdent la compétition de displacement face à leurs cousins importés, les eaux s'appauvrissent.

L'écrevisse de signal se propage également dans les petits ruisseaux

Ce n'est pas seulement un problème pour les grandes rivières. Selon l'institut de recherche halieutique de Langenargen (Bodenseekreis), l'écrevisse de signal se déplace de plus en plus dans les petits affluents, où les espèces natives étaient Previously relatively safe. Les dovekie et l'écrevisse de pierre sont particulièrement touchées par cette vague d'invasion.

"L'écrevisse de signal est un véritable cauchemar pour les espèces d'écrevisses d'eau douce natives", déclare Jan Baer, un scientifique de l'institut de recherche halieutique de Langenargen. Il y a déjà des systèmes de rivières qui sont perdus.

Alors, tout est-il perdu ? Pas entièrement, bien que les moyens contre l'écrevisse de signal soient très limités. Les experts de l'institut de recherche halieutique misent sur les réintroductions à petite échelle. Cependant, les principaux espoirs reposent sur les barrages à écrevisses, c'est-à-dire les obstacles dans les cours d'eau qui empêchent la propagation des espèces invasives. "Dans de nombreux cas, la contention durable de l'écrevisse de signal grâce aux barrages à écrevisses est la seule stratégie de gestion prometteuse", argue le ministère. Les 77 barrages dans le pays sont particulièrement pertinents dans les petits bassins supérieurs des ruisseaux, où se trouvent la plupart des populations restantes des espèces d'écrevisses d'eau douce strictement protégées.

L'écrevisse de signal est également comestible

Bien sûr, vous pouvez également pêcher, cuisiner et manger des écrevisses, car la peste de l'écrevisse n'est pas harmful pour les humains. "Elles ont un goût délicieux", déclare Hilmar Grzesiak, l'expert en poissons de NABU Bade

