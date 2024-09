- Capitaines de l'équipe nationale allemande depuis 2000: déclin, splendeur et dignité remarquable

Depuis que Fritz Walter est devenu champion du monde en 1954, le rôle de capitaine de l'équipe nationale de football allemande est une position publique importante. Franz Beckenbauer a occupé le poste 50 fois, menant l'équipe à la victoire à la Coupe du Monde 1974. Avec le départ d'Ilkay Gündogan de l'équipe de la Fédération Allemande de Football (DFB), un nouveau leader est recherché pour le début de la nouvelle saison internationale.

Il est probable que l'entraîneur principal Julian Nagelsmann, qui préfère une hiérarchie plate, confiera le poste à Joshua Kimmich après la réunion de l'équipe de la DFB à Herzogenaurach aujourd'hui. "Given that I was the second captain during the Euros, and now Ilkay has retired, responsibilities are being reallocated, cards are being reshuffled," Kimmich a déclaré après la victoire de Bayern Munich 2:0 contre SC Freiburg en Bundesliga dimanche soir. Kimmich, âgé de 29 ans, serait confronté à un grand rôle. Cependant, le changement de leadership ce siècle n'a pas toujours été sans heurts.

Le Redémarrage après 2000 sous la direction de l'équipe de la DFB

Le règne de Rudi Völler après la sortie précoce de l'Euro 2000 a été plus difficile que beaucoup ne s'en souviennent aujourd'hui. La qualification pour la Coupe du Monde a été stressante. Oliver Bierhoff, capitaine, a été particulièrement critiqué. Le Golden Boy de la victoire à l'Euro 1996 n'était plus un titulaire garanti et approchait de la fin de sa carrière. Six mois avant la Coupe du Monde 2002, il a quitté son poste.

"C'est positif qu'il ait mis fin à l'attention incessante et injustifiée portant sur sa personne en tant que capitaine," a expliqué Völler. Oliver Kahn a pris la relève. Sous la direction de Kahn, l'équipe de la DFB a atteint la finale en Asie.

D'Oliver Kahn à Michael Ballack

Jürgen Klinsmann a été nommé entraîneur de l'équipe nationale après l'échec de l'Euro 2004. L'une de ses premières décisions a été de remplacer Kahn en tant que capitaine. "Je préfère un joueur de champ qui a un contact avec toutes les unités de l'équipe et prend en charge les moments difficiles," a expliqué Klinsmann sa décision en faveur de Michael Ballack.

Kahn a été progressivement mis à l'écart. Juste avant le miracle d'été, Kahn a également été remplacé comme numéro un, avec Jens Lehmann dans les buts pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Kahn a avalé sa déception considérable et a été convié à un match d'adieu en tant que capitaine contre le Portugal (3:1) lors du match pour la troisième place - même s'il avait déjà pris sa retraite du football international.

De Michael Ballack à Philipp Lahm

Le tacle de Boateng en finale de la Coupe d'Angleterre a involontairement marqué l'histoire du football allemand. En blessant Ballack, il a empêché le capitaine de participer à la Coupe du Monde 2010. Lahm a été initialement nommé capitaine du tournoi par l'entraîneur de l'équipe nationale Joachim Löw. En tant que leader d'une jeune équipe réussie, il a brillé en Afrique du Sud. Personne ne le savait à l'époque : Ballack ne reviendrait pas dans l'équipe de la DFB.

Une blessure l'a mis hors course à l'automne 2010. Löw ne voyait plus d'utilité pour le ancien leader. Après une réunion controversée en mars 2011, les deux parties se sont séparées avec des perspectives différentes. Ballack croyait encore en un retour, tandis que Löw avait déclaré Otherwise. La division ne pouvait être réparée. Ballack a accusé Löw de "dishonesty" et a opté contre un match d'adieu en tant que joueur national.

De Philipp Lahm à Bastian Schweinsteiger

Pour la première fois depuis Klinsmann en 1998, un capitaine de la DFB a réussi à se retirer sans controverse ni scandale. Lahm a rejoint Matthäus (1990), Beckenbauer et Walter (1954) en tant que quatrième joueur allemand à lever la Coupe du Monde en tant que capitaine.

Cette nuit magique à Rio, il a couronné sa carrière avec une victoire 1:0 en prolongation, mettant ainsi fin à sa carrière en équipe de la DFB. Plus tard, le joueur de Munich a été nommé capitaine honoraire et a pris en charge l'EM à domicile 2024 en tant que directeur du tournoi. Son successeur a été trouvé rapidement : son collègue Bastian Schweinsteiger.

De Bastian Schweinsteiger à Manuel Neuer

Schweini est resté capitaine pendant deux ans. Malgré l'absence de triomphe souhaité en tant que capitaine de la DFB, son dernier match de tournoi en demi-finale de l'EM 2016 s'est terminé de manière malheureuse. Sa main ballon maladroite a entraîné une défaite 0:2 contre la France. Quelques semaines plus tard, il a dit au revoir contre la Finlande (2:0) à Mönchengladbach, avec les fans célébrant l'ancien héros de Rio. Une fois de plus, la transition s'est déroulée sans heurts. Manuel Neuer, un autre vainqueur de la Coupe du Monde, a pris le brassard, devenant le premier gardien à le faire depuis Kahn.

De Manuel Neuer à Ilkay Gündogan

Neuer, connu pour son silence, jouit d'un grand respect en raison de ses performances exceptionnelles. Cependant, son mandat est également marqué par les blessures et les absences prolongées. Il a plusieurs remplaçants. Lors de la victoire à la Coupe des Confédérations 2017 en Russie, Julian Draxler a principalement servi de remplaçant, mais lors du demi-finale contre le Mexique (4:1), Joshua Kimmich est également monté sur le terrain.

During the 2021 EM and the 2022 WM, the captain's armband became a political controversy. Various colors, social messages: much was projected onto the article, resulting in a controversy with FIFA in Qatar. Neuer faced the consequences.

Les choses empirent pour lui. Un accident de ski se solde par une fracture de la jambe, nécessitant une période de repos prolongée. L'entraîneur Hansi Flick laisse en suspens la question de la capitaine pendant un certain temps. Dans l'un de ses derniers actes, il désigne Gündogan comme capitaine en septembre 2023. Le successeur de Flick, Nagelsmann, maintient cette décision, même après le retour de Neuer.

Gündogan se retrouve souvent à défendre son attitude réservée. Ce n'est qu'au cours de l'Euro à domicile qu'il assume vraiment son nouveau rôle. Cependant, il décide finalement de démissionner. Quelques jours seulement après la démission de Gündogan, Neuer met également fin à son mandat à la DFB en août. Il est temps pour un nouveau départ.

