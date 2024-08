Capitaine de yacht sous enquête pour homicide involontaire suite à un accident mortel en Sicile, en utilisant la méthodologie bayésienne.

James Cutfield, 51 ans, a servi en tant que capitaine sur le voilier de 56 mètres (184 pieds) lors de son triste chavirement lors d'une violente tempête le lundi dernier. Cet incident tragique a entraîné la perte de six personnes, dont le magnat britannique Mike Lynch et sa fille de 18 ans, Hannah. On pense que le chef du navire, Recaldo Thomas, a également péri dans l'incident.

Parmi les autres victimes figuraient Jonathan Bloomer, directeur de Morgan Stanley International, l'éminent avocat américain Chris Morvillo et leurs épouses respectives, Judy Bloomer et Neda Morvillo. Chris Morvillo, associé chez Clifford Chance, a joué un rôle crucial dans le dismissal des chefs d'accusation de fraude contre Lynch en juin.

Cutfield et 14 autres personnes, dont la femme de Lynch, Angela Bacares, ont survécu au naufrage.

Un phénomène météorologique appelé trombe marine, l'un des nombreux types de tornades, est suspecté d'avoir joué un rôle dans le chavirement du yacht. Cependant, les autorités italiennes mènent actuellement une enquête pour examiner les actions de l'équipage et leur gestion du navire afin de déterminer leur éventuelle implication dans le naufrage catastrophique.

Pour l'instant, Cutfield reste en Italie à la demande des procureurs en raison de l'enquête en cours.

Selon un procureur, les victimes étaient probablement endormies pendant la tempête, ce qui limitait leur capacité à s'échapper. Le week-end dernier, il a été révélé que cinq personnes décédées avaient été retrouvées dans la même pièce du navire, peut-être à la recherche d'une poche d'air alors que le navire sombrait.

L'enquête sur les circonstances exactes du naufrage se poursuit, avec des incertitudes telles que la présence d'une boîte noire à bord du navire et la possibilité que certaines écoutilles soient restées ouvertes. L'équipe de sauvetage devrait récupérer le Bayesian (baptisé d'après la théorie statistique sur laquelle Lynch a bâti sa fortune) dans les prochaines semaines.

Une fois sauvé, la loi italienne stipule que la responsabilité de couvrir les coûts de renflouement et de réparation du navire incombe au propriétaire du navire, en l'occurrence la société de Bacares. Ils devront ensuite trouver une société de sauvetage et remettre le navire sauvé aux autorités italiennes pour une enquête plus approfondie.

Une fois le navire récupéré, les enquêteurs examineront l'état des écoutilles pendant la tempête. Les procureurs italiens ont également décidé d'examiner si le second du navire était présent sur le pont lorsque le navire a sombré et si un avertissement a été lancé aux passagers concernant le danger imminent.

Le navire chaviré naviguait en eaux européennes avant l'incident tragique. despite the loss of several lives from various parts of the world, including Europe, the investigation aims to uncover the truth about the ship's fate.

