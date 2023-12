Canelo Alvarez est assommé par le Russe Dmitry Bivol et subit la deuxième défaite de sa carrière

Bivol a remporté la victoire par décision unanime aux points, les trois juges ayant marqué le combat en sa faveur et il a conservé son titre WBA des poids lourds légers.

Le Russe a porté son record d'invincibilité à 20-0, tandis qu'il a infligé à Alvarez la deuxième défaite de sa carrière, et la première en neuf ans, depuis sa défaite contre Floyd Mayweather Jr.

Après le combat, Bivol a déclaré qu'il était fier d'avoir battu un "grand champion".

"Je suis heureux d'avoir fait mes preuves aujourd'hui, je suis le meilleur de ma division et je garde cette ceinture", a déclaré Bivol après la victoire. "C'est un grand champion, je le respecte ainsi que toute son équipe.

"Si vous ne croyez pas en vous, que faites-vous ? Vous n'arrivez à rien. Je crois et mon équipe croit en moi.

"J'ai senti sa puissance. Vous pouvez voir sur mon bras qu'il a frappé mon bras mais pas ma tête. C'est mieux".

Alvarez, considéré comme le meilleur combattant au monde à la livre près, est champion du monde des poids super-moyens, mais il a augmenté son poids pour le combat contre Bivol.

Il a déjà combattu dans la division des poids lourds légers, battant Sergey Kovalev en 2019.

L'année dernière, Alvarez est devenu le premier champion incontesté des poids super-moyens en s'imposant par KO technique au 11e round face à Caleb Plant, alors détenteur invaincu du titre IBF.

Il a remporté des titres dans quatre catégories de poids différentes : poids lourds légers, super-moyens, super-welters et poids moyens.

Mais malgré les encouragements d'un public passionné, majoritairement mexicain, l'homme de 31 ans a eu du mal à s'imposer face à Bivol, battu et meurtri par le Russe, qui a fait preuve d'une grande rigueur.

Alvarez a terminé le combat avec une rougeur inhabituelle après le barrage de Bivol, mais il s'est montré magnanime dans sa défaite.

"Il faut l'accepter, c'est la boxe", a déclaré Alvarez après le combat. "C'est un grand champion. Parfois, en boxe, on gagne et on perd et je ne cherche pas d'excuses. J'ai perdu aujourd'hui et il a gagné.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Après le combat, Alvarez a déclaré qu'il souhaitait une revanche. Il a répondu à la question : "Bien sûr que oui. Cela ne doit pas se terminer comme ça".

Bivol, qui détient le titre des poids lourds légers depuis 2016, a déclaré qu'il était également désireux d'une revanche.

"Je suis prêt pour une revanche, je veux juste être traité comme le champion maintenant".

Source: edition.cnn.com