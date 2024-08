- Candidat de la BSW thuringienne: le pare-feu a renforcé l'AfD

La candidate principale de l'Alliance pour le Progrès (BSW) en Thuringe, Katja Wolf, plaide pour une approche plus pragmatique vis-à-vis de l'AfD, notamment lors des votes. "Le mur a seulement renforcé l'AfD", a déclaré l'ancienne maire d'Eisenach dans un entretien avec le "Monde". La Thuringe élit un nouveau parlement régional le 1er septembre.

Wolf a donné un exemple : "Lorsque l'AfD a soumis des propositions raisonnables, les autres partis étaient déconcertés. Ils ont alors rejeté la proposition et ont parfois introduit une similaire plus tard." Les gens de l'Est ont un "sens fin pour ce genre de dépassement idéologique faux."

Si les raisons de rejeter une proposition sont claires, elle doit être rejetée. "Ou on doit se placer au-dessus et dire : c'est raisonnable, on sera d'accord. Il faut plus de pragmatisme et moins d'idéologie."

Cependant, Wolf a exclu toute coopération avec l'AfD. L'AfD de Thuringe, dirigée par son président Björn Höcke, est considérée comme clairement d'extrême droite par l'Office pour la Protection de la Constitution de l'État et est sous surveillance.

Wolf : "Ramelow est un pragmatiste"

Wolf a confirmé qu'elle pouvait imaginer coopérer avec le ministre-président actuel de Thuringe, Bodo Ramelow, après l'élection de l'État. Ramelow est un pragmatiste, elle l'apprécie. Elle peut imaginer des coalitions avec tous les partis démocratiques.

Selon un récent sondage de la Forschungsgruppe Wahlen en coopération avec le ZDF-Politbarometer, l'AfD est en tête dans l'État libre avec 30 %. Le CDU arrive deuxième avec 21 %, et le BSW est à 19 %, tandis que la Gauche est à 15 %. Comme aucun des partis ne veut coopérer avec l'AfD pour entrer au parlement régional, le parti arrivé deuxième pourrait réclamer le poste de ministre-président.

