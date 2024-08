- Camping, natation, loisirs nus: le tourisme est en plein essor dans les vallées du Vogtland

L'été a pris une pause ce matin, mais les vacanciers au barrage de Pöhl ne semblent pas découragés. Les pelouses sont désertes, mais plusieurs familles et couples attendent au débarcadère du navire pour une excursion avec le MS Plauen. D'autres ont choisi une excursion dans le parcours dans les arbres ou promènent leur chien. Les vacances en Saxe sont terminées, mais maintenant de nombreux campeurs d'Allemagne du Sud peuplent le camping du Gunzenberg. Comme Katrin de Bade-Wurtemberg, qui passe une semaine entière ici avec ses deux jeunes enfants dans un camping-car.

"Pour moi, c'est des vacances à la maison", dit-elle - mais elle souhaite que seul son prénom soit mentionné. Elle vient de la région, ajoute la jeune mère. "Quand je me souviens du passé, ça s'est très bien développé ici."

Il y a soixante ans, le barrage de Pöhl a été mis en service, et les gens cherchent à se détendre ici depuis le début. La principale tâche du barrage est de protéger contre les inondations et de réguler les niveaux d'eau bas de l'Elster Blanc. "Le tourisme doit se soumettre à cela", explique la directrice générale de l'association du barrage, Elisabeth Blüml-Fuchs. Mais même avant la construction du barrage, les gens faisaient du camping sauvage ici - le camping était officiellement autorisé en 1965. Aujourd'hui, le barrage est hardiment appelé le "lac de Vogtland".

De l'espace aussi pour les fans de naturisme

Après la réunification, des millions ont été investis dans la région autour du lac. Pas seulement dans le camping 4 étoiles, mais aussi dans le nouveau débarcadère, les places de parking, les installations sanitaires et les zones de loisirs telles qu'un terrain de beach-volley et des aires de jeux. Il y a aussi un terrain de golf. Pour la baignade, il y a six pelouses gérées et une grande plage naturiste - la plus longue plage naturiste d'Allemagne centrale, selon Blüml-Fuchs.

Les barrages sont un atout important pour le tourisme de la région, selon Andreas Kraus, directeur général de l'association du tourisme de Vogtland en Saxe et en Thuringe. Outre Pöhl, les barrages Pirk et Zeulenroda comptent également. Contrairement à d'autres régions lacustres, comme Leipzig, la région se distingue par sa situation en moyenne montagne et offre de nombreuses possibilités de loisirs en plein air, telles que la randonnée et le cyclisme. "Les clients viennent principalement de moins de 3 heures de route, mais de plus en plus loin, comme la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hambourg ou les Pays-Bas."

Des millions investis dans le barrage de Zeulenroda

Au barrage de Zeulenroda, côté Thuringe, le tourisme a connu une forte croissance ces dernières années. Alors que des milliers de personnes y passaient leurs vacances chaque année pendant l'époque de la RDA, la baignade a été interdite plus tard pour protéger l'eau potable. Cette interdiction a été levée en 2012. Depuis 2016, environ 21 millions d'euros ont été investis autour du lac, selon la maire indépendante de Zeulenroda-Triebes, Heike Bergmann. Une nouvelle promenade, une grande scène, un lotissement de maisons de vacances ont été créés. En outre, les bains de plage ont été réactivés. Depuis, le nombre de nuitées a augmenté considérablement, et de nombreux visiteurs d'une journée se sont ajoutés.

"We're betting on soft tourism", souligne Bergmann. C'est pourquoi les bateaux à moteur sont interdits sur le barrage. Les gens qui viennent ici apprécient surtout la paix, la combinaison de l'eau et de la forêt, et les offres culturelles de la région. Cependant, un inconvénient est que le populaire parc aquatique Waikiki a été fermé depuis début 2023 et a maintenant déposé une demande d'insolvabilité, selon Bergmann, repoussant la rénovation prévue loin dans l'avenir. "Mais j'espère qu'on trouvera une solution", dit-il.

Pour l'avenir, les experts du tourisme de Vogtland comptent sur des visiteurs qui restent plus longtemps et sur un plus grand nombre de clients qui viennent même en dehors des mois d'été. Alors que Zeulenroda dispose d'un hôtel au bord du lac offrant des conférences et des installations de bien-être toute l'année, il y a un besoin de rattrapage en dehors de la saison à Pöhl.

Un nouveau centre d'expérience est prévu pour y parvenir, avec des coûts estimés à environ 12 millions d'euros. Il doit remplacer le restaurant panoramique en rénovation, connu localement sous le nom de "toilettes éléphant". Un nouveau restaurant avec une terrasse extérieure et une zone événementielle et congrès séparée est prévu - par exemple pour les grandes célébrations des entreprises et des familles. Des espaces d'exposition, ainsi que des locations de bateaux à rames, de pédalos et de planches pour le paddle sont également prévus, ainsi que des toilettes publiques et une zone de douche pour les événements sportifs.

En plus de la gastronomie toute l'année, les experts du tourisme espèrent une extension de la saison pour le camping au bord du lac de 7 à 10 mois. Cependant, la recherche d'un investisseur est un défi, ainsi que la rénovation nécessaire de l'alimentation en eau et en égouts, explique Blüml-Fuchs.

Du point de vue du Landrat Thomas Hennig, le projet pourrait apporter un nouvel élan, permettant de dépasser le million de visiteurs par an au Pöhl. Selon l'association, il y a actuellement entre 350 000 et 400 000 visiteurs. Le politicien de l'

