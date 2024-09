Campbell élimine le composant "Soupe" de son surnom

Campbell, établi depuis un impressionnant 155 ans en tant que société de soupes, envisage de supprimer "soupe" de son nom corporatif, se réinventant en tant que The Campbell's Company. Les consommateurs actuels sont attirés par les collations plutôt que par les soupes prêtes à servir, et l'entreprise a étendu son portefeuille en acquérant diverses lignes alimentaires.

L'assortiment de Campbell's comprend maintenant des poids lourds des collations tels que Goldfish, Snyder’s of Hanover, Cape Cod, Pepperidge Farm, et d'autres. De plus, il a récemment acquis Sovos Brands, le cerveau derrière les marques alimentaires italiennes populaires telles que les sauces Rao's.

Selon le PDG de Campbell's, Mark Clouse, mardi, ce virage stratégique conserve le nom icônique et la réputation de l'entreprise tout en reflétant sa large gamme de produits. Cette transformation de nom est soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée annuelle prévue en novembre.

Bien que la soupe conserve de l'importance dans les affaires de Campbell, elle représente désormais une part plus petite de ses ventes totales.

L'an dernier, les ventes de collations de Campbell ont augmenté de 13 %, tandis que ses ventes de soupes n'ont augmenté que de 3 %.

Les grandes entreprises alimentaires comme Campbell s'adaptent pour capturer une part importante du marché en pleine croissance des collations, évalué à plus de 200 milliards de dollars par l'agence de recherche de marché Circana.

Selon Circana, près de la moitié des Américains mangent au moins trois collations par jour.

En août, Mars, le créateur de M&M’s, a conclu un accord pour acquérir Kellanova, une société qui possède Cheez-Its et Pringles, dans une transaction valorisée à presque 29 milliards de dollars.

Selon Kellanova à l'époque, "les collations représentent une catégorie importante, attrayante et durable qui continue de gagner en popularité auprès des consommateurs."

La décision de Campbell de se réinventer en tant que The Campbell's Company est motivée par le changement des préférences des consommateurs vers les collations, car la soupe représente désormais une part plus petite de ses ventes totales. Avec l'acquisition de poids lourds des collations tels que Goldfish et Sovos Brands, l'expansion des activités vers le marché attrayant et en croissance des collations est une priorité stratégique pour l'entreprise.

