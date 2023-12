Camila Cabello s'ouvre sur ses problèmes d'image corporelle sur Instagram.

L'artiste cubano-américaine, qui a récemment joué dans une interprétation de "Cendrillon", a détaillé les pressions qui découlent du fait d'être sous les feux de la rampe.

"J'ai porté des bikinis trop petits et je n'ai pas fait attention à mon apparence, puis j'ai vu des photos en ligne et des commentaires et j'ai été bouleversée", a-t-elle écrit dans une lettre publiée samedi sur Instagram. Elle explique que le fait d'être constamment photographiée par des paparazzis - et de voir son corps scruté - l'a rendue "super vulnérable et mal préparée".

La lettre émotionnelle a été déclenchée par une journée dans un club de plage à Miami, a déclaré Cabello, lorsqu'elle a ressenti la pression de se présenter sous son meilleur jour, sachant que les paparazzis la photographiaient. "J'ai essayé de faire comme s'ils n'étaient pas là, mais je n'y arrivais pas", a-t-elle déclaré.

Je savais que j'avais l'air "bien" sur les photos et je pensais que je me sentirais accomplie, mais je n'ai jamais passé un aussi mauvais moment sur la plage", écrit-elle.

"J'ai ressenti le vide et la tristesse des pensées de notre culture qui sont devenues mes pensées", a déclaré Mme Cabello. Elle a également critiqué une "culture qui s'est tellement habituée à une image du corps d'une femme 'saine' qui n'est pas du tout réelle pour beaucoup de femmes".

La note a reçu près de 900 000 "likes" depuis dimanche matin.

La lauréate de trois Grammy Awards n'est pas étrangère à l'utilisation des médias sociaux pour se rendre vulnérable. L'année dernière, elle a publié un TikTok dans lequel elle encourageait les femmes à embrasser leur corps naturel.

Être en guerre avec son corps, c'est tellement dépassé", a-t-elle déclaré dans la vidéo, qui a reçu plus de 5 millions de "likes". "Nous sommes de vraies femmes, avec des courbes, de la cellulite, des vergetures et de la graisse".

Mais comme elle l'a expliqué sur son Instagram, ses luttes avec l'image corporelle ont continué. "Les messages que je reçois de notre monde sont bruyants dans ma propre tête".

"Ironiquement, toute la thérapie, tout le travail intérieur est d'essayer de se sentir à nouveau comme moi de 7 ans sur la plage", a écrit Cabello à la fin de la note Instagram. "Je la pleure aujourd'hui. Heureuse, idiote, respirant, faisant semblant d'être une sirène, LIBRE".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com