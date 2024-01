Cameron Smith : Le "monsieur tout le monde" du golf en train de devenir l'un de ses meilleurs joueurs

Sur sa page Instagram, on peut souvent voir l'Australien sur un bateau avec du matériel de pêche ou l'une de ses prises.

Avec son sourire et sa coupe de cheveux "business à l'avant, party à l'arrière", Smith est devenu l'un des favoris des fans.

Au cours des deux dernières années, Smith, âgé de 28 ans, s'est également transformé en un prétendant ou un vainqueur en série.

Il a commencé l'année 2022 sur les chapeaux de roue, en remportant le Tournament of Champions de manière historique au début du mois de janvier, en affichant le score le plus bas de l'histoire pour un tournoi de quatre tours du PGA Tour, en battant le numéro un mondial Jon Rahm.

Lors de sa conférence de presse, on lui a ensuite demandé pourquoi sa personnalité n'avait pas changé au fil des ans, en particulier à la lumière de ses récents succès dans le golf. Le journaliste a décrit sa personnalité comme "l'homme de tous les jours, si vous voulez, pour les Américains, ou simplement le vrai mec solide que vous avez réussi à conserver".

Et sa réponse a été rassurante : "tout le monde".

"Il n'y a pas vraiment de raison de changer ma personnalité", a déclaré Smith. "Je pense que mon père me fouetterait pour être honnête si je le faisais.

"Je ne sais pas, c'est juste la façon dont j'ai été élevé. J'ai été élevé comme un gars modeste qui respecte tout le monde et même sur le terrain aujourd'hui, Johnny a été génial aussi.

"Chaque fois que nous faisions un putt ou un birdie, c'était : 'Bon coup, mon pote' et il n'y a jamais eu de haine envers l'autre, simplement parce que nous étions en compétition.

"Nous voulions gagner parce que nous voulions nous mesurer aux meilleurs. Nous voulions gagner parce que nous voulions nous mesurer aux meilleurs. Alors oui, je pense que c'est comme ça que j'ai été élevé et je respecte aussi le bon jeu des autres.

Tout en reconnaissant qu'il est "formidable que les gens soutiennent" son look, Smith préférerait en fin de compte qu'ils parlent de ses succès sur le parcours.

La victoire

Depuis qu'il a remporté sa première épreuve du PGA Tour en mai 2017 lors du Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans - associé à Jonas Blixt - Smith est devenu l'un des joueurs les plus réguliers du golf.

Il a ensuite remporté deux championnats PGA australiens consécutifs en 2017 et 2018 sur le Tour européen.

C'est au cours des deux dernières années que Smith est vraiment passé au niveau supérieur.

Une victoire en playoffs au Sony Open en janvier 2020 a été sa première victoire individuelle sur le PGA Tour avant qu'il ne réalise son meilleur résultat dans un tournoi majeur à ce jour, en terminant deuxième ex aequo derrière Dustin Johnson au Masters en 2020. Smith est également devenu le premier golfeur de l'histoire du Masters à réaliser ses quatre tours dans les 60 secondes.

Il a de nouveau remporté le Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans en 2021, cette fois associé à son compatriote Marc Leishman, tandis que Smith a terminé à la 10e place ex-aequo aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Après avoir atteint ses limites vers la fin de la saison 2020-21 du PGA Tour, Smith a commencé la nouvelle année de manière parfaite avec sa victoire record à Maui, ce qu'il attribue à une amélioration de son driving.

Il dit avoir passé du temps sur le practice pendant l'intersaison à s'entraîner avec son driver.

Lorsqu'on lui demande ce qu'il a fait pour améliorer sa conduite, Smith répond : "Ce n'est pas grand-chose : "Ce n'est pas grand-chose. Pour être honnête, je me suis contenté de frapper plus de balles avec le driver.

"Je ne suis pas paresseux. En fait, je pense que je suis paresseux sur le terrain. Je passe les wedges et les fers et je me dis : 'Je suis prêt à rentrer chez moi' : Je suis prêt à rentrer chez moi. Je frappe à peine les drivers. J'ai donc fait en sorte de rester 10 à 15 minutes de plus sur le terrain et de frapper quelques balles.

Le résultat a été l'ascension fulgurante de Smith dans les classements mondiaux et son entrée dans le top 10 pour la première fois de sa carrière.

L'un de ses objectifs pour le reste de l'année est de se qualifier et de diriger l'équipe internationale de la Coupe du Président qui affrontera l'équipe américaine à Quail Hollow en septembre.

"Je veux absolument faire partie de cette équipe", a déclaré Smith. "J'ai tellement apprécié le tournoi la dernière fois que je serais dévasté si je le manquais. C'est l'un de mes objectifs depuis que je suis devenu professionnel : faire partie de l'équipe, et j'essaierai d'y être à nouveau".

Source: edition.cnn.com