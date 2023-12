Cameron Diaz : "Nous devrions normaliser les chambres à coucher séparées".

Même la star de cinéma Cameron Diaz a une opinion sur la question, appelant à des chambres à coucher séparées dans un podcast de décembre 2023 de "Lipstick on the Rim", animé par Molly Sims et Emese Gormley.

"Nous devrions normaliser les chambres à coucher séparées", a déclaré Mme Diaz en parlant de son mariage de huit ans avec Benji Madden, le rocker de Good Charlotte, qu'elle a qualifié de "merveilleux".

"Pour moi, je dirais littéralement : j'ai ma maison, tu as la tienne. Nous avons la maison familiale au milieu. Je vais dormir dans ma chambre. Tu vas dormir dans ta chambre. Je vais bien", a-t-elle déclaré. "Et nous avons la chambre au milieu dans laquelle nous pouvons nous réunir pour nos relations.

Le divorce par le sommeil

De plus en plus de couples considèrent les mérites d'un "divorce du sommeil", ou l'utilisation de deux chambres séparées, afin de maximiser la qualité de leur sommeil, a déclaré la spécialiste du sommeil Wendy Troxel, chercheuse principale en sciences sociales et comportementales à la RAND Corp. qui a écrit "Sharing the Covers : Every Couple's Guide to Better Sleep".

Lorsqu'il s'agit de votre santé, un mauvais sommeil n'est pas une fatalité : Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, le fait d'être privé de sept à huit heures de sommeil chaque nuit est lié à un risque plus élevé de diabète, d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiovasculaire et de démence.

Le manque de sommeil a également des conséquences sur le plan émotionnel, selon Mme Troxel : "Le manque de sommeil peut affecter des aspects clés du fonctionnement d'une relation, comme l'humeur, le niveau de frustration, la tolérance, l'empathie et la capacité à communiquer avec son partenaire et d'autres personnes importantes dans la vie.

Un mauvais sommeil - et la mauvaise humeur qui en résulte - rend les gens moins aptes à faire face à de petites adversités, a déclaré le Dr Raj Dasgupta, spécialiste du sommeil et professeur agrégé de médecine clinique à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud, lors d'une interview accordée à CNN en 2022.

"La perte de sommeil est fortement associée à une réduction de l'empathie et de la régulation émotionnelle, a déclaré le Dr Dasgupta, ce qui entraîne souvent des erreurs de communication et des représailles lors des conflits."

La solution ? Mettre votre partenaire de sommeil à la porte, euh, dans un lit séparé, est certainement une option.

La question que l'on me pose toujours est la suivante : "Est-ce que c'est mauvais si mon partenaire et moi dormons séparément ? La réponse est non, pas nécessairement", explique Mme Troxel. "Cela peut même avoir des avantages significatifs.

Lesrecherches menées par Mme Troxel et son équipe ont révélé qu'une personne bien reposée "communique mieux, est plus heureuse, plus empathique, plus séduisante et plus drôle", autant de caractéristiques essentielles au développement et au maintien de relations solides.

Dormir séparément peut aider les couples à être plus heureux, moins rancuniers et plus à même d'apprécier le temps passé ensemble au lit, en particulier les week-ends, lorsque les exigences professionnelles sont moindres, a déclaré Mme Troxel.

"Je dis aux couples d'essayer d'envisager cette situation non pas comme une demande de divorce, mais comme la création d'une alliance de sommeil", a-t-elle ajouté. "En fin de compte, il n'y a rien de plus sain, de plus heureux et même de plus sexy qu'une bonne nuit de sommeil.

Éliminer les problèmes de sommeil sous-jacents

Les partenaires de sommeil sont souvent ceux qui signalent les signes de troubles du sommeil et encouragent leurs proches à consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil. S'ils ne sont pas diagnostiqués, les troubles du sommeil peuvent nuire à votre santé et à celle de votre partenaire.

C'est pourquoi les experts affirment qu'il est préférable de consulter un spécialiste du sommeil pour écarter et traiter toute affection sous-jacente avant de quitter le lit de votre proche - vous pourriez bien être la clé de l'identification et du traitement d'un véritable problème de santé.

S'agit-il d'apnée du sommeil ? Si le ronflement est le principal problème, il est essentiel de déterminer si votre partenaire souffre d'apnée obstructive du sommeil, un trouble du sommeil grave dans lequel les personnes s'arrêtent de respirer pendant 10 secondes ou plus à la fois.

Si elle n'est pas traitée, l'apnée obstructive du sommeil vous expose à un risque élevé d'hypertension, de maladie cardiaque, de diabète de type 2, de dépression et même de mort prématurée, selon l'American Academy of Sleep Medicine (Académie américaine de médecine du sommeil).

Syndrome des jambes sans repos. Si les jambes de votre partenaire se contractent, se secouent ou donnent des coups de pied, il se peut qu'il souffre d'un trouble des mouvements périodiques des membres ou du syndrome des jambes sans repos, également connu sous le nom de maladie de Willis-Ekbom. Cette affection peut être traitée par des changements de mode de vie et des médicaments.

Pensez aux médicaments. De nombreux médicaments courants peuvent être à l'origine de l'insomnie ou d'autres types de troubles du sommeil. Les médicaments contre le cholestérol, l'asthme, l'hypertension, les stéroïdes et les antidépresseurs ne sont que quelques-unes des prescriptions qui peuvent être la cause sous-jacente d'un mauvais sommeil.

S'agit-il d'une maladie non traitée ? Le diabète, les maladies rénales, les maladies cardiaques, le cancer et d'autres affections courantes peuvent également interrompre le sommeil en raison de douleurs chroniques ou d'allers-retours fréquents aux toilettes.

Compétences d'adaptation

Une fois tout problème de santé sérieux écarté, les couples qui trouvent qu'il est émotionnellement enrichissant de dormir dans le même lit peuvent souhaiter essayer quelques conseils pratiques avant de prendre la décision de dormir séparément, a déclaré Mme Troxel.

Pas d'alcool, s'il vous plaît. Si vous souffrez d'insomnie, arrêtez de boire de l'alcool bien avant de vous coucher, disent les experts. Il peut sembler vous aider à dormir, mais l'alcool provoque en fait des réveils au milieu de la nuit qui peuvent être difficiles à surmonter.

Les ronfleurs devraient également éliminer l'alcool, a déclaré Troxel, "car comme tout le monde le sait probablement, si vous dormez avec un ronfleur et qu'il a bu un verre de trop, le ronflement sera bien pire cette nuit-là".

En effet, l'alcool détend davantage les muscles de la gorge, ce qui favorise le ronflement. C'est là que les partenaires peuvent être des sources puissantes et bénéfiques de ce que les experts appellent le "contrôle social", a déclaré Mme Troxel.

"Si vous avez tendance à boire mais que vous savez que les conséquences ne seront pas seulement néfastes pour votre sommeil, mais aussi pour celui de votre partenaire, vous serez peut-être plus motivé pour réduire un peu votre consommation d'alcool", a-t-elle déclaré.

Surélevez la tête. En cas de ronflement, essayez de dormir sur des oreillers supplémentaires ou d'utiliser un lit réglable - tout ce qui permet de surélever la tête pour garder la gorge ouverte, a déclaré Mme Troxel.

"Pour de nombreuses personnes, le ronflement a tendance à s'aggraver lorsqu'elles sont couchées sur le dos, et il peut donc être utile de surélever un peu la tête", dit-elle.

Si le problème sous-jacent est la congestion, essayez d'ajouter un humidificateur dans la pièce, a-t-elle ajouté. "Certaines personnes ont obtenu de bons résultats avec des bandelettes nasales en vente libre pour maintenir les voies respiratoires ouvertes.

Noyez le bruit. Pour survivre à un partenaire qui ronfle, il faut essayer d'assourdir le bruit, a dit Mme Troxel. Essayez des bouchons d'oreille et faites fonctionner un ventilateur ou une machine à bruit blanc.

Essayez de planifier votre sommeil. Un ronfleur qui dort avec un partenaire souffrant d'insomnie peut aider ce dernier à dormir davantage en se couchant plus tard que lui, a expliqué Mme Troxel.

"Par exemple, un ronfleur peut retarder son heure de coucher d'une demi-heure ou d'une heure. "Cela permet à son partenaire d'entrer dans une phase de sommeil plus profonde et de rester dans cet état une fois que le ronfleur se couche.

Tournez le ronfleur. Dormir sur le dos est la pire position pour le ronflement, car les tissus mous de la bouche et de la langue s'affaissent dans la gorge. Lorsque le dormeur force inconsciemment l'air à franchir ces tissus mous, les ronflements apparaissent.

Il est préférable de maintenir une personne sur le côté pendant son sommeil. Les gens ont utilisé toutes sortes de techniques créatives, a déclaré M. Dasgupta.

"Je suis un adepte des choses simples, mais si vous voulez acheter quelque chose, nous avons parcouru un long chemin depuis que nous avons cousu des balles de tennis dans le dos de nos pyjamas", a déclaré M. Dasgupta. "Vous pouvez acheter une sangle pour votre dos, avec des petits éléments en mousse qui sont censés vous faire dormir sur le côté.

Les oreillers de soutien peuvent également être une option, à condition qu'ils restent en place, a ajouté M. Dasgupta.

"Il existe également des dispositifs approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) qui s'attachent à la gorge ou à la poitrine et qui émettent des vibrations conçues pour se déclencher lorsque vous êtes sur le dos, ce qui vous incite à dormir sur le côté.

Il est temps de faire chambre à part ?

Vous avez tout essayé et le sommeil n'est toujours qu'un rêve lointain. À ce stade, il n'y a aucune raison de ne pas faire ce qui est le mieux pour chacun d'entre vous afin d'obtenir la qualité de sommeil dont vous avez besoin, d'autant plus qu'il existe d'autres moyens de nourrir une relation que de partager un lit.

"Les couples peuvent toujours faire de la chambre à coucher un espace sacré, même s'ils choisissent de ne pas dormir ensemble", explique Mme Troxel. "Les couples peuvent faire de la chambre à coucher un espace sacré, même s'ils choisissent de ne pas dormir ensemble, explique Mme Troxel.

Elle encourage les couples à passer du temps ensemble avant de se coucher, à partager les détails de la journée et à s'envoyer des messages positifs.

"Nous savons que la divulgation de soi est bénéfique pour les relations et pour le sommeil", a déclaré Mme Troxel. "Si vous dites à votre partenaire que vous lui êtes reconnaissant, il s'agit d'une forme de connexion profonde. La gratitude est bonne pour les relations, elle est bonne pour le sommeil".

Selon Mme Troxel, un "divorce du sommeil" ne doit pas nécessairement se traduire par des lits séparés tous les soirs. Il peut s'agir d'une simple semaine de travail, les week-ends étant passés dans le même lit. Il peut s'agir d'une nuit sur deux - les options sont aussi uniques que chaque couple.

"Il n'existe pas de stratégie de sommeil unique pour tous les couples", a déclaré M. Troxel. "Il s'agit en fait de trouver la stratégie qui fonctionnera le mieux pour vous deux.

