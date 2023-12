Cameron Diaz déclare que les rumeurs concernant Jamie Foxx sur le plateau de tournage de leur nouveau film sont "folles".

"Je déteste vraiment toutes les choses qui ont été dites sur notre plateau", a déclaré Diaz dans l'épisode de mardi du podcast "Lipstick on the Rim", ajoutant plus tard que cela lui donnait envie de "crier à pleins poumons, comme "De quoi parlez-vous ?"

Décrivant Foxx comme "la pom-pom girl de toute l'équipe", Diaz a déclaré que le plateau de tournage du film Netflix était génial et qu'il était un "professionnel à tous les niveaux".

"Les contretemps qui se sont produits tout au long de la production sont le genre de choses qui se produisent naturellement", a-t-elle déclaré.

Elle a parlé directement de "tout ce qui a été dit à propos de notre tournage jusqu'à ce que" Foxx soit hospitalisé en avril - un sujet sur lequel elle a pris soin de ne pas s'étendre, si ce n'est pour dire que le lauréat des Oscars se porte bien aujourd'hui.

Abordant les "choses folles" qu'elle a entendues sur le plateau, comme le fait que Foxx "rendait tout misérable et que je n'allais plus jamais faire de film à cause de lui", Diaz a déclaré que "cela m'a vraiment mise en colère".

Elle a ajouté que lorsqu'elle a essayé de convaincre Foxx de "dire quelque chose à ce sujet", il a agi "avec classe" et lui a dit de "les laisser dire - nous connaissons la vérité".

Diaz et Foxx ont déjà joué dans "Annie" en 2014, son dernier film avant sa retraite, ainsi que dans "Any Given Sunday" en 1999, et a déclaré mardi que la "seule raison" pour laquelle elle est revenue pour "Back in Action" était parce qu' elle travaillerait avec Foxx.

La star de "There's Something About Mary" a également déclaré que revenir à la comédie après 10 ans "c'était comme faire du vélo".

"Back in Action" est une comédie d'action qui met en scène Diaz, Foxx, Kyle Chandler et Glenn Close et devrait être disponible en streaming sur Netflix en 2024.

