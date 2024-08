- Calme dans les casernes de pompiers forestiers - La nature se remet à l'ordre du jour après un incendie

Sable plus clair, sur lequel gisent des vestiges calcinés de pins : là où se dressait jadis une forêt, il ne reste que désolation. En juin 2023, des flammes ont ravagé la région pendant deux semaines près de Jüterbog (district de Teltow-Fläming). L'incendie de forêt a touché une superficie de 700 hectares, plus de 950 terrains de football, sur un ancien terrain d'entraînement militaire.

Andreas Meißner, directeur de la Fondation de Brandebourg pour la Nature et les Paysages, parle des conséquences graves sur la zone protégée de Jüterbog un an plus tard : "La zone est ramenée à l'époque qui a suivi la glaciation." Un revers pour la nature précieuse qui doit se développer en zone sauvage à Jüterbog.

Saison détendue - moins d'incendies de forêt qu'en années précédentes

Cette année, l'alerte générale pour les incendies de forêt n'a pas encore été donnée. Beaucoup de pluie a assuré une certaine détente, a déclaré Philipp Haase, adjoint à l'officier de protection contre les incendies de forêt. "Nous allons probablement connaître l'année la moins propice aux incendies de forêt ces dix dernières années." Jusqu'à août, il y a eu 116 incendies de forêt en Brandebourg, touchant une superficie de 15,4 hectares.

En comparaison : Surtout l'année 2022 a été une année extrême avec 521 incendies de forêt et presque 1 426 hectares de forêt endommagée. Des hélicoptères, des avions, des drones et des centaines de pompiers ont été déployés par le passé, surtout parce que les zones contaminées par de vieilles munitions rendaient la lutte contre l'incendie difficile.

Forêt d'État en alerte maximale

Même si la saison s'annonce cette fois relativement inoffensive, le Brandebourg, avec ses sols sablonneux et ses nombreux pins, appartient aux régions les plus sèches d'Allemagne. De plus, les chênes et les hêtres sont également endommagés après des années sèches.

"We remain on high alert," said Haase about the forest fire risk. Two forest fire control centers monitor Brandenburg with the help of over 100 sensors. Furthermore, the big heat and especially drought could still come until the end of the forest fire season in September.

Sécheresse inhabituelle dans certaines parties du Brandebourg

Selon le service météorologique allemand, l'Allemagne a reçu autant de précipitations de juillet 2023 à juin 2024 qu'elle n'en a jamais eu depuis le début des mesures en 1881. Cependant, le moniteur de sécheresse du Centre Helmholtz de recherche environnementale montre certaines taches dans le sud et le nord-est du Brandebourg. Une sécheresse inhabituelle dans le sol prévaut dans les districts d'Oberspreewald-Lausitz, Barnim, Uckermark et Märkisch-Oderland.

La pluie des derniers mois ne peut pas compenser les dernières années sèches, surtout en ce qui concerne le niveau de la nappe phréatique, selon le ministère de l'environnement. En vue du changement climatique, il est également important que les précipitations soient mieux retenues dans le paysage - par exemple, grâce à la protection des tourbières et aux précautions contre les fortes pluies, a déclaré l'autorité de Potsdam.

Le gouvernement de l'État a annoncé qu'il allait renforcer la protection contre les incendies et les catastrophes naturelles à l'avenir. Le site de Wünsdorf doit devenir le centre de protection contre les incendies et les catastrophes ainsi qu'un centre de compétences pour la protection contre les incendies de forêt. Le ministre de l'Agriculture Axel Vogel (Les Verts) a toujours appelé à plus de rapidité dans la conversion des forêts pour les rendre plus résistantes aux incendies et aux extrêmes climatiques avec plus d'arbres à feuilles larges.

Des coupe-feux et plus de bornes-fontaines doivent aider.

L'élargissement d'un système de protection contre les incendies de forêt est également considéré comme crucial pour mieux arrêter les incendies. La Fondation de la Nature et des Paysages a installé de nouvelles bornes-fontaines. Dans les zones protégées, de nombreux kilomètres de coupe-feux ont été élargis, a déclaré le conservateur Meißner. Cela permettrait aux incendies de se propager comme des incendies de surface, comme cela s'est produit en 2023.

Dans la zone sauvage de Jüterbog, où vivent des espèces animales et végétales rares, les conservateurs espèrent maintenant que le paysage pourra se remettre au mieux sans nouveaux incendies de forêt.

