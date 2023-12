Caitlin Clark, qui a battu tous les records, conduit l'Iowa n°2 à une victoire éclatante sur la Caroline du Sud, championne en titre, lors du Final Four

C'est exactement ce qu'a fait Caitlin Clark vendredi, lorsqu'elle a conduit l'Iowa, deuxième tête de série, à une victoire stupéfiante de 77-73 dans le Final Four contre le champion en titre invaincu, à l'American Airlines Center de Dallas, au Texas.

En tout et pour tout, Clark a marqué 41 points - un record dans le Final Four féminin - devant plus de 19 000 spectateurs, faisant suite à son triple-double de 41 points dans le Elite Eight.

La nouvelle Joueuse AP de l'année a également ajouté huit passes décisives et six rebonds, ainsi que les 13 derniers points des Hawkeyes dans le quatrième quart-temps, les propulsant ainsi vers leur premier match de titre NCAA dans l'histoire du programme.

"Tout ce que nous avons fait, c'est croire les uns dans les autres", a déclaré Clark lors de la retransmission sur ESPN après le match. "Nous ne sommes peut-être pas les plus grandes, nous savions qu'elles allaient nous battre sur le verre, mais tout ce que nous avions à faire, c'était d'avoir du cœur et de la foi, et nous avons su nous montrer à la hauteur quand nous en avions besoin, et je suis tellement fière de ce groupe.

Zia Cooke, la gardienne de la Caroline du Sud, a marqué 24 points et pris huit rebonds, tandis que l'attaquante vedette Aliyah Boston a eu du mal à s'imposer, marquant huit points sur 2 des 9 tirs effectués sur le terrain.

Pendant ce temps, LSU, troisième tête de série, a réalisé une remontée épique dans le quatrième quart-temps pour battre Virginia Tech, première tête de série, 79-72 et se qualifier pour le premier match du titre national de l'histoire du programme, ce qui signifie qu'un nouveau champion national féminin de la NCAA sera couronné dimanche.

Les Tigers étaient menés de neuf points au début du quatrième quart-temps, mais ils ont entamé une série de 22-3, ont pris une avance à deux chiffres de 72-62 à trois minutes de la fin, et ont tenu bon pour une victoire mémorable.

Alexis Morris, la gardienne de LSU, a marqué le plus grand nombre de points du match (27), et Angel Reese, l'attaquante vedette, a ajouté 24 points et 12 rebonds, dont 20 des 29 points de LSU dans le quatrième quart-temps.

"C'est comme un rêve. Je n'ai toujours pas réalisé que j'étais au Final Four, je n'arrive même pas à y croire", a déclaré Reese après le match. "C'est fou à quel point ma vie a changé en un an. C'est fou comme ma vie a changé en un an, comme j'ai grandi sur et en dehors du terrain, comme j'ai rejoint ce programme extraordinaire, LSU, et comme je suis entouré de coéquipiers et d'entraîneurs extraordinaires. Je ne sais même pas ce que je ressens en ce moment".

L'entraîneur principal de LSU, Kim Mulkey, trois fois championne nationale à Baylor, en 2005, 2012 et 2019, est devenue la deuxième entraîneuse à mener deux programmes différents au match de championnat national.

"Je suis bénie", a déclaré Mulkey à propos de sa participation au match de championnat. "Je suis rentré chez moi pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est de pouvoir un jour accrocher une bannière de championnat à l'ACGA. Jamais, au grand jamais, vous ne pensez que vous allez faire quelque chose comme ça en deux ans.

"On pense à tous les joueurs masculins qui ont joué à LSU, à toutes les joueuses qui ont joué. Quand on m'a dit qu'aucune d'entre elles n'avait jamais participé à un championnat national, j'ai été un peu surprise. C'est un pas dans la bonne direction", a ajouté Mulkey.

L'Iowa et LSU s'affronteront le dimanche 2 avril pour le championnat national féminin.

