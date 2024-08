Caitlin Clark et Angel Reese continuent à graver leurs noms dans les livres de records de la WNBA.

Le dimanche, Clark a conduit l'Indiana Fever à une victoire triomphale de 92-75 contre le Seattle Storm, battant également un autre record de la ligue au passage.

En plus de marquer 23 points, la prodige de 22 ans a également enregistré son 225ème passe, surpassant le record de Ticha Penicheiro pour le plus grand nombre de passes d'un rookie en WNBA, établi en 1998.

"Remporter un record contre quelqu'un comme elle, je suis juste infiniment reconnaissant. Elle a été une légende dans notre sport. C'est super cool, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup plus comme ça", a déclaré Clark, qui lider le championnat avec 8,3 passes par match, après le match.

Cet exploit a été célébré lors du deuxième quart-temps du match par Penicheiro, qui a exprimé sa joie dans un post sur X, précédemment connu sous le nom de Twitter.

"Les records sont faits pour être battus... cela indique le développement et la progression. Il n'y a pas de meilleur joueur pour le battre", a écrit Penicheiro, tandis que le Fever partageait une vidéo de la star de la WNBA adulée félicitant Clark, qui a terminé le match avec neuf passes et un total de 232 cette saison.

Ce record est une autre réussite pour Clark lors de sa première saison en WNBA, où elle est déjà devenue la première rookie à réaliser un triple-double en ligue et a également établi un nouveau record en distribuant 19 passes lors d'un seul match.

Cependant, les performances étincelantes de Clark sont égalées par son rival, Reese, à Chicago.

Le dimanche également, le rookie du Sky a marqué 19 points et attrapé 20 rebonds lors d'une défaite 86-68 contre le Phoenix Mercury, s'établissant comme la joueuse de la WNBA la plus rapide à enregistrer 20 double-doubles lors d'une seule saison, après seulement 27 matchs.

Reese, qui a actuellement la moyenne de rebonds la plus élevée avec 12,3 par match, n'est plus qu'à deux double-doubles de l'égaler du record de Tina Charles pour le plus grand nombre de double-doubles lors d'une saison rookie, établi en 2010, selon ESPN.

Au début de la saison, le rookie avait également battu le record du plus grand nombre de double-doubles consécutifs en WNBA.

Avec la WNBA de retour à plein régime après la pause olympique, Clark et Reese chercheront tous deux à guider leurs équipes respectives vers les séries éliminatoires.

Le Fever de Clark (13-15) affrontera prochainement les Minnesota Lynx, tandis que le Sky de Reese (11-16) affrontera le Connecticut Sun.

Il semble que cette saison, à chaque match joué par ces superstars rookies, de nouveaux records tomberont.

