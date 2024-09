- Cadeau d'une résidence familiale donnée au père par sa fille.

"Papa, regarde ça !"

"Ce n'était pas n'importe quelle propriété, mais un endroit qui avait une valeur sentimentale profonde, ayant été le lieu où mon père a passé son enfance," a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Après le décès de son grand-père, elle a déclaré que ses parents voulaient mettre la maison en vente pour couvrir les frais médicaux de sa grand-mère. "Je faisais mine de participer à sa rénovation avant la vente, mais en réalité, j'avais les yeux rivés sur son achat pour eux," a-t-elle admis dans son post. Trois ans plus tard, elle ressentait encore une vague d'émotion, "après avoir gardé ce secret, surpris mes parents et travaillé sans relâche pour faire de cet endroit leur maison de rêve. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Papa, c'est pour toi - tu nous manques profondément et tu es aimé plus que les mots ne peuvent l'exprimer."

La vidéo YouTube accompagnante présentait une visite des premières phases de la rénovation, montrant la transformation en avril 2021, située à Claremont, en Californie. Après que la maison ait été vidée et les plans dessinés, elle a annoncé l'achat de la maison à ses parents lors de leur deuxième visite en juin 2021. "Maintenant, cette maison qui renferme tes souvenirs d'enfance est à toi, Papa," lui a-t-elle dit avec un large sourire. Son père était touché, s'exclamant "C'est magnifique, Jessica, quelle surprise !" Les émotions ont jailli alors qu'il la serrait dans ses bras, les larmes aux yeux, "Je sais qu'il serait incroyablement fier de toi." Les fans peuvent s'attendre à voir plus du processus de rénovation dans une suite, comme elle l'a mentionné dans la vidéo. Certaines photos avant-après ont déjà mis en évidence la transformation remarkable de la maison familiale. Selon elle, la rénovation visait à préserver "l'esprit et l'héritage de mon grand-père dans toute la maison," a-t-elle expliqué à ses parents.

Elle se souvenait des jours de l'enfance de son père dans la "maison parentale," ressentant une profonde affection pour l'endroit. Après la rénovation réussie, elle avait prévu de la rendre à son père, en disant "Papa, c'est à nouveau ta maison parentale."

