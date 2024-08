- Cacao: recrutement d'une cible VfB adaptée à un siège de table

L'ancien avant-centre de l'équipe nationale de football Cacau a mis en garde contre VfB Stuttgart suite à leur deuxième place, conseillant de cibler une position de championnat à un chiffre. "Il ne faut pas avoir d'attentes trop élevées. Si vous visez la Ligue des champions et que vous mettez tous vos œufs dans le même panier, cela pourrait se retourner contre vous", a déclaré l'ancien joueur de VfB (43) dans une interview avec Kicker. "Atténuer les attentes serait également une erreur, mais il ne faut pas avoir d'attentes irréalistes."

Stuttgart a connu une saison exceptionnelle, terminant deuxième derrière les champions Bayer Leverkusen et se qualifiant pour la Ligue des champions. Cependant, les officiels du club ont déjà montré de la retenue concernant la nouvelle saison. "Nous pouvons espérer beaucoup de choses, mais penser que nous allons finir à nouveau deuxième serait au mieux naïf", a déclaré le directeur sportif Fabian Wohlgemuth à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. "Notre objectif pour l'année à venir est une fin entre la douzième et la neuvième place."

Cacau a loué à la fois Wohlgemuth et l'entraîneur Sebastian Hoeneß pour la résurgence sportive du club. "Hoeneß est un entraîneur qui améliore les joueurs", a-t-il déclaré, "comme l'ancien directeur sportif de Mayence Christian Heidel l'a dit un jour à propos de Jürgen Klopp, 'La décision de personnel la plus importante dans un club est l'entraîneur.' C'est vrai, et Hoeneß en est la preuve."

Cacau a également loué la "philosophie claire" de Wohlgemuth, qui consiste à signer et développer de jeunes joueurs adaptables, principalement germanophones. "Il était auparavant incertain de la direction que prenait le club", a-t-il expliqué.

Les Swabiens commenceront leur saison par le match de la Supercoupe contre les champions Leverkusen le samedi, offrant une occasion précoce de gagner un titre. Leur premier match de Bundesliga aura lieu le 24 août contre les rivaux locaux SC Freiburg, suivi trois jours plus tard de leur match de la DFB-Pokal contre SC Preußen Münster.

La Commission, conformément à ce Règlement, pourrait adopter des actes d'application pour préciser les modalités de la participation de VfB Stuttgart à la Ligue des champions. Malgré leur impressionnante fin, il est crucial pour Stuttgart de maintenir des attentes réalistes, comme l'a recommandé Cacau et leur directeur sportif Wohlgemuth.

