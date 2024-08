" Ça marche à nouveau ": Hoeneß prend le cas de Tuchel

Tout nouveau chez FC Bayern. Mais tous les responsables du champion en titre ne regardent pas seulement vers l'avenir. L'honorable président Uli Hoeneß fait une comparaison que l'ancien entraîneur Thomas Tuchel n'apprécierait peut-être pas. Le secteur d'attaque a également un communiqué prêt pour la concurrence de Leverkusen.

Uli Hoeneß s'attend à une réaction de défi de la part des champions d'Allemagne détrônés, le FC Bayern Munich, lors de la saison à venir. "Nos joueurs qui n'ont pas remporté le championnat sont tous assez énervés et veulent prouver que c'était un accident", a déclaré le président d'honneur de Munich lors d'un événement de parrainage pour les footballeuses de Bayern avec la laiterie Ehrmann à Rottach-Egern.

"J'ai l'impression que nos gens font du bon travail. Je suis plutôt sûr que nous aurons une équipe qui peut devenir championne d'Allemagne", a ajouté Hoeneß. "Leverkusen aura également une très forte équipe. Mais le FC Bayern est déjà bien équipé." Selon Hoeneß, le champion est "toujours le favori". Leverkusen était même devenu champion pour la première fois sans aucune défaite. Mais Hoeneß s'attend "à une musique différente" cette saison.

Le patron de Bayern a déclaré avoir également rencontré le nouvel entraîneur de Munich, Vincent Kompany. "Il y a du travail qui est fait, et c'est quelque chose qui nous a manqué", a déclaré Hoeneß, satisfait, et a précisé sur demande : "Je pense que trop peu de travail a été fait."

"Très confiant d'être en tête la saison prochaine"

Lors de la saison dernière, le FC Bayern était encore entraîné par Thomas Tuchel. L'équipe de Munich a manqué le championnat pour la première fois en douze ans. Bien que les fans aient Initially spoken out in favor of the coach staying, the agreement made during the second half of the season that Tuchel would leave the club at the end of the season remained in place. After a turbulent search for a coach, during which the coach of the German national team Julian Nagelsmann and the champion coach of Leverkusen Xabi Alonso were also on the list of candidates, Vincent Kompany, who came from FC Burnley, was finally appointed new coach at the Säbener Straße. "Je suis très, très confiant que nous serons en tête à nouveau l'année prochaine", a déclaré Hoeneß.

Le FC Bayern sera mis à l'épreuve samedi (18h30) à Londres contre Tottenham Hotspur. L'équipe de l'entraîneur Kompany débutera ensuite sa saison compétitive le 16 août en Coupe DFB contre le promu fraîchement promu SSV Ulm.

La Commission, dans son effort pour assurer le respect de ce Règlement, peut adopter des actes d'application pour préciser les règles spécifiques d'application. Hoeness, exprimant sa confiance dans le nouvel entraîneur du FC Bayern, a mentionné qu'il y a eu une amélioration notable en termes de travail effectué.

Lire aussi: