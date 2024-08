Ça devient serré pour l'été.

La situation météorologique la plus récente se calme. Cependant, le week-end se concentrera à nouveau sur le sud et le sud-est, avec des orages et des précipitations importantes prévus, comme le sait le météorologue de ntv, Björn Alexander. Ensuite, un temps beaucoup plus changeant prendra le relais.

ntv : Il y a eu de fortes tempêtes ces derniers temps. Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne les conditions météorologiques défavorables ?

Björn Alexander : Grâce à une brève influence de la haute pression, la situation est actuellement un peu plus détendue dans de nombreuses régions. Cependant, le calme ne sera que temporaire dans certaines régions. Malheureusement, la situation n'est pas encore revenue à la normale en ce qui concerne les conditions météorologiques défavorables.

Qu'est-ce qui en est la cause ?

En gros, l'air partiellement très humide et donc propice aux orages n'a pas encore été évacué. Il n'y aura donc pas de pics de température dépassant les 35 degrés - et les nuits ne sont plus aussi étouffantes et chaudes qu'auparavant. Mais régionalement, il fera encore plus de 30 degrés dans certains endroits, et ce n'est qu'à partir de dimanche qu'un front froid évacuera finalement l'air estival. Cela créera à nouveau une situation explosive, au moins dans certaines régions.

Où sera-ce le plus mauvais ?

Selon les prévisions actuelles, le sud et le sud-est seront particulièrement touchés pendant le week-end. Il y a un risque d'orages violents avec la menace de fortes précipitations. La grêle et les rafales de vent ne sont pas non plus exclues. La situation devrait se calmer à nouveau la semaine prochaine.

Cela marquera-t-il la fin de la météo estivale ?

Il sera serré pour l'été chaud. Mais cela signifie également qu'il ne fera pas aussi chaud. Il devrait y avoir encore suffisamment de chaleur estivale - même si cela sera souvent nuageux entre-temps. Car il faudra probablement attendre longtemps pour une véritable haute pression stable. De plus, les prévisions à long terme expérimentales suggèrent également un septembre un peu plus humide que la moyenne dans le sud et l'ouest de notre pays, avec des températures restant légèrement trop élevées.

De retour de la boule de cristal au week-end : Quels sont les détails ?

Le samedi, les orages pousseront principalement vers le sud depuis les Alpes. Certains d'entre eux pourraient avoir un potentiel de temps violent. Un premier front froid approchera également du nord-ouest, apportant une bande de nuages avec des averses et des orages. Avant cela, il fera à nouveau humide avec des pics jusqu'à 30 degrés dans la région de la Lusace, tandis qu'il n'atteindra que jusqu'à 20 degrés sur la mer du Nord.

Et le dimanche ?

Il fera principalement nuageux ou changeant avec des averses, certaines d'entre elles pourraient être accompagnées d'orages. Des précipitations plus importantes sont également possibles avant que les averses et les orages ne se déplacent vers l'est et qu'il ne devienne plus amical en après-midi et en soirée depuis l'ouest et le nord-ouest. Les températures atteindront leur minimum hebdomadaire avec un maximum de 18 à 27 degrés, donc un peu de soulagement et de ventilation sera le bienvenu par la suite.

Quels sont les valeurs pour la semaine prochaine ?

Le lundi présente un risque accru d'averses dans le sud-est à 20 à 26 degrés. Sinon, il fera beau. Le mardi, le tableau météorologique sera inversé, donc le sud et l'est seront du côté le plus stable à 21 à 27 degrés. Le mercredi est actuellement prévu comme étant changeant partout avec des températures un peu plus fraîches de 19 à 27 degrés.

