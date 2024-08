C' est comme ça que tu te prépares pour ta première vente aux enchères.

Les enchères ne sont pas réservées aux professionnels. Même pour de petites sommes, de nombreux objets passent sous le marteau. Quiconque souhaite enchérir doit faire preuve de discipline et être capable de faire des calculs mentaux.

Certains travaux de Joseph Beuys sont disponibles pour des sommes relativement modestes. Par exemple, "Gletscher 1950", une petite gravure en noir et blanc, a une estimation comprise entre 600 et 800 euros. Une maison de vente de Cologne a récemment proposé cette pièce. De telles œuvres d'art, dont la valeur se situe dans les centaines d'euros, représentent la majorité des enchères d'art, selon le rapport sur le marché de l'art. Mais les céramiques et les bijoux sont également souvent proposés à des prix intéressants aux enchères.

Cela signifie que de telles enchères ne sont pas seulement destinées aux professionnels, aux marchands ou aux conservateurs de musée. Les amateurs et les collectionneurs peuvent également y participer. "La tendance vers les enchères a augmenté. Les acheteurs directs viennent de plus en plus souvent à nos événements", observe Markus Brandis, commissaire-priseur chez Bassenge et président de l'Association des antiquaires allemands. Les enchères d'objets avec des estimations basses sont idéales pour les débutants.

Cependant, ceux qui enchérissent pour la première fois doivent se préparer un peu à l'avance. En général, les enchères sont des événements publics ouverts à tous. Il est recommandé d'y assister pour ressentir l'ambiance et apprendre le processus.

De nombreuses enchères en direct dans la salle peuvent également être suivies en ligne. De plus, les événements en ligne purs sont de plus en plus courants, certains se concentrant sur des objets plus abordables. Ces enchères sont tendance, même les maisons célèbres comme Grisebach, Van Ham ou Lempertz les proposent. Cependant, elles manquent de l'ambiance d'une salle comble.

Une préparation approfondie est essentielle

Quiconque souhaite constituer une collection ou spéculer sur la valeur croissante doit se renseigner soigneusement, conseille Reiner Schorer, président de la Fédération des commissaires-priseurs allemands. "Il faut se familiariser avec les artistes, le niveau actuel des prix et l'objet que l'on souhaite acheter."

Avant une enchère, les lots, c'est-à-dire les objets proposés, sont présentés dans un catalogue. Y figurent toutes les informations pertinentes, telles que l'état et les défauts éventuels. Par exemple, si des livres ou des images ont été restaurés ou ont des trous de vers. Et surtout : le prix estimé fixé par la maison de vente.

De plus, il y a généralement la possibilité de voir les œuvres d'art à la maison de vente quelque temps à l'avance. Les enchérisseurs doivent absolument en profiter. "Là, les intéressés peuvent également poser des questions au personnel. Ceux qui ne veulent pas voyager peuvent également se faire envoyer des rapports ou des photos", dit Brandis.

Le prix de marteau est définitif

Quiconque souhaite enchérir pour la première fois chez un commissaire-priseur doit s'inscrire comme nouveau client et présenter une pièce d'identité. Dans la salle, c'est là que ça se passe. Le commissaire-priseur commence généralement par le prix limite - qui est toujours un peu en dessous du prix estimé. C'est la mise à prix la plus basse. Les enchérisseurs peuvent enchérir en levant leur numéro d'enchérisseur, le célèbre "paddle". Les enchérisseurs par téléphone et internet peuvent également généralement participer à l'enchère. Leurs enchères sont représentées dans la salle par des employés.

Le prix monte par paliers réguliers. En général, il s'agit d'environ dix pour cent que le commissaire-priseur annonce. "Les enchérisseurs ont également la possibilité de faire d'autres offres. Si le commissaire-priseur les accepte ou non, c'est à sa discrétion", explique Brandis. Lorsque plus personne n'enchérît, le marteau tombe et l'achat devient juridiquement contraignant. Le célèbre "prix de marteau" s'applique. "Les acheteurs ne peuvent pas se rétracter s'ils ont des regrets d'acheteur. Ils doivent prendre l'objet", dit Brandis.

Calcul mental rapide et discipline de fer

Pour éviter les regrets d'acheteur, un peu de discipline est nécessaire. Les enchérisseurs doivent fixer un budget fixe à ne pas dépasser, recommande Schorer. "L'ambiance lors d'une enchère peut rapidement vous inciter à lever la main une fois de plus et à aller jusqu'au prochain palier de prix. Il est donc important de se fixer un prix limite clair."

Pour ce faire, il faut maîtriser le calcul mental rapide pendant l'enchère rapide. Ce que beaucoup oublient dans leur excitation, c'est que le prix de marteau n'est que net. Plus tard, une commission, appelée prime d'acheteur, sera également ajoutée. Elle est généralement comprise entre 25 et 35 pour cent, plus la TVA de 19 pour cent si elle s'applique. Cela doit être pris en compte lors de l'enchère.

"Les enchérisseurs doivent également réfléchir attentivement à l'avance à quels lots ils veulent enchérir. Il est préférable de se limiter à un ou deux, sinon il peut rapidement y en avoir trop et on perd le fil", dit Schorer. Des frais supplémentaires peuvent être engagés si un acheteur ne peut pas emporter son nouveau bijou directement. Si celui-ci doit être expédié, des frais supplémentaires seront facturés, non seulement pour l'expédition, mais aussi pour l'assurance.

La variété des objets proposés aux enchères convient à la fois aux professionnels et aux passionnés. D'autres débutants pourraient trouver les enchères d'objets moins chers attrayantes, car elles offrent une occasion de constituer une collection ou d'investir dans des potentiels d'appréciation.

Une bonne préparation est cruciale pour les enchérisseurs, surtout les débutants. Connaître les artistes, les niveaux de prix actuels et l'état de l'objet désiré peut aider à éviter les regrets d'acheteur.

