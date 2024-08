Tabliers de Billie d’été - C' est comme ça que l' It-Piece peut être porté en chaleur.

Actuellement, le jean ample est considéré comme lULTimatum It-piece. Ce pantalon en denim à coupe large séduit par sa décontraction et nous ramène aux années 2000. Pour ne pas avoir à laisser ce long pantalon dans le placard les jours de forte chaleur, voici quelques idées de style qui vous garderont frais.

Parfait pour la saison des festivals

Bien sûr, il est important d'équilibrer le long et épais jean en denim avec un haut léger, court et aéré. Des stars comme le mannequin Stefanie Giesinger (27) nous montrent comment faire. Elle a associé son jean bleu clair ample à un simple haut de bikini marron clair. Elle a terminé le look avec des Birkenstocks décontractées et des accessoires simples comme des créoles en or et une fine chaîne.

Hailey Bieber (27) offre une option plus colorée. L'épouse de Justin Bieber (30) a montré sur Instagram un haut multicolore blanc avec des fruits roses fluo et noir avec une imprimé vert doré. Elle a porté plusieurs colliers de perles - également un look parfait pour la saison des festivals.

Casual pour tous les jours

Plus adapté à la vie quotidienne est la combinaison portée par Elsa Hosk (35). Elle a associé son jean bleu clair ample à une blouse blanche aérée avec de mignons nœuds. Elle a laissé ses cheveux blonds avec des ondulations douces. Un sac shopper noir a complété son look casual.

Moins joueur mais tout aussi sportif sont les deux styles de Romee Strijd (29) et Lena Gercke (36). Strijd a porté un haut sans manches, à col haut et décolleté large en noir avec son jean à coupe large. Elle a coiffé ses cheveux blonds en un chignon lisse tendance et porté des créoles en argent. Gercke a opté pour un haut blanc à col haut avec son jean à coupe large. Pour les chaussures, elle a assorti avec des baskets blanches, mais aussi des sandales plates, des ballerines tendance ou des tongs.

