Le principal producteur chinois de VE (Véhicules Électriques) BYD (Rêveurs de rêves), connu pour ses véhicules, a connu une forte augmentation de ses ventes au cours de la première moitié de l'année. Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 15,8 % en glissement annuel, atteignant environ 301 milliards de yuans (environ 37,7 milliards d'euros), selon les données de BYD communiquées un mercredi dernier. Le bénéfice a également augmenté d'environ 24,4 % ; BYD a rapporté un bénéfice net d'environ 1,7 milliard d'euros.

La Chine, le plus grand marché de véhicules électriques du monde, vise à faire de l'énergie électrique la principale source d'énergie pour la plupart de ses nouveaux modèles de voitures d'ici 2035. Les incitations favorables ont alimenté la hausse des ventes ces derniers temps. Pour la première fois, la moitié de tous les nouveaux enregistrements de véhicules en Chine en juillet étaient soit purement électriques, soit hybrides.

BYD, qui était initialement un fabricant de batteries électriques, a commencé à produire des automobiles en 2003. Des entreprises renommées telles que BMW, Mercedes, Audi, Toyota ou Tesla achètent des batteries chez BYD.

Les généreuses subventions de l'État ont donné naissance à de nombreux fabricants de véhicules électriques en Chine ces derniers temps, qui se confrontent désormais à une concurrence féroce et à des guerres des prix. La société XPeng a enregistré une perte au deuxième trimestre en début de mois.

Les marchés d'exportation prennent de plus en plus d'importance pour les fabricants. Dans le même temps, les États-Unis, le Canada et l'UE accusent la Chine de concurrence déloyale grâce à des subventions illégales à ses fabricants de véhicules électriques et ont imposé des droits de douane supplémentaires importants.

