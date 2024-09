BYD rappelle ses véhicules électriques populaires en raison de problèmes de composants de direction défectueux.

Le constructeur chinois de véhicules électriques (VE) BYD a apparemment lancé un rappel de près de 97 000 unités en raison d'un problème de production dans l'unité de commande de direction, ce qui pourrait entraîner des risques d'incendie. Cette information a été divulguée par l'autorité de réglementation du marché dimanche.

Les véhicules concernés comprennent les modèles Dolphin et Yuan Plus, fabriqués en Chine de novembre 2022 à décembre 2023, selon un communiqué de la Commission nationale de réglementation du marché (CNRM).

BYD n'a pas fourni de commentaire immédiat concernant le rappel.

Le communiqué de la CNRM indique également que les concessionnaires seront instruits pour mettre en œuvre une réparation physique sur les véhicules rappelés.

Il reste incertain si l'un de ces VE affectés a été exporté.

Les modèles Dolphin et Yuan Plus étaient les modèles les plus vendus de BYD en 2023, représentant collectivement 26 % des trois millions de véhicules vendus par la société au cours de l'année, selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

Ce rappel est une rareté pour BYD, qui est connue pour son expansion rapide sur le marché pour devenir le principal vendeur mondial de véhicules électriques purs et hybrides rechargeables.

Précédemment, en 2022, la société a rappelé un nombre limité de véhicules hybrides rechargeables Tang en raison d'un défaut de pack de batteries qui pourrait entraîner des incidents d'incendie.

Le rappel pourrait potentiellement affecter les opérations commerciales de BYD, car ces modèles de VE sont des contributeurs significatifs à ses revenus de ventes. En raison du problème, certains concessionnaires pourraient devoir suspendre temporairement la vente des modèles de voiture concernés.

