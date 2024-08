- BVB: Kehl annonce d'autres transferts après la victoire au Test

Borussia Dortmund va poursuivre l'ajustement de son effectif. Le directeur sportif Sebastian Kehl l'a annoncé après la victoire 2:0 en match amical contre Aston Villa. "Je peux déjà dire qu'il se passera quelque chose chez nous dans les prochains jours - des deux côtés", a déclaré Kehl à la chaîne de télévision payante Sky : "Nous progressons également sur une ou deux positions."

Dortmund serait intéressé par l'attaquant de l'équipe nationale Maximilian Beier de TSG Hoffenheim. En revanche, Youssoufa Moukoko est considéré comme un potentiel candidat à la vente. Le jeune attaquant de 19 ans est resté sur le banc pendant les 90 minutes contre Aston Villa. "C'était une décision sportive aujourd'hui", a déclaré Kehl.

Kehl n'a pas commenté la situation de Moukoko.

En ce qui concerne une éventuelle vente de Moukoko, Kehl n'a pas souhaité commenter. "Nous verrons bien", a-t-il déclaré. "Nous abordons cela calmement. Nous ne sommes pas pressés. Nous connaissons la valeur de certains de nos joueurs."

Plus tôt, l'équipe de Bundesliga avait battu Aston Villa. Devant environ 81 365 spectateurs dans le stade Signal Iduna Park bondé, Emre Can (33e minute) et Julian Brandt (35e) ont marqué contre l'équipe de Premier League anglaise pour une victoire méritée. Pour le finaliste de la Ligue des champions, il s'agissait du dernier match amical avant le premier match officiel la semaine prochaine en coupe DFB contre l'équipe de Regionalliga Phoenix Lübeck au Volksparkstadion de Hambourg.

Trois nouveaux joueurs, Pascal Groß (Brighton), Waldemar Anton (Stuttgart) et Yan Couto (Manchester City), ont commencé dans l'équipe de départ. Le nouveau attaquant Serhou Guirassy (Stuttgart) n'a pas joué.

