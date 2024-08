- Büttner: la sécurité a été renforcée après l'attaque sur une voiture

Suite à l'attaque contre sa voiture privée ornée de svastikas gravées, les mesures de sécurité pour protéger Andreas Büttner, le commissaire à l'antisémitisme de Brandebourg, ont été renforcées. La ville de Templin, qui compte 16 000 habitants, a également proposé une récompense.

Büttner a déclaré à l'agence de presse dpa qu'il y avait une présence policière accrue dans sa ville natale de Templin. Il a également mentionné qu'il y avait des discussions de sécurité en cours avec la police. En outre, l'autorité locale a renforcé son service de patrouille de soirée en réponse à l'attaque, comme l'a rapporté le maire de Templin, Detlef Tabbert (BSW), à l'agence de presse dpa.

Récompense de 1000 euros

La ville a proposé une récompense de 1000 euros pour des informations menant à l'arrestation des auteurs. Tabbert a exhorté les témoins à se manifester. Previously, the "Nordkurier" had reported on the reward.

Des individus inconnus ont vandalisé la voiture de Büttner dans la ville de l'Uckermark jeudi dernier, l'endommageant avec des symboles hostiles à la Constitution. Le bureau de police criminelle de l'État (LKA) a pris en charge l'enquête et cherche à retrouver les auteurs.

Le maire : Nous ne tolérerons pas cela

"Ce n'était pas une plaisanterie, mais un acte clairement antisémite. Nous ne tolérerons pas cela", a déclaré le maire Tabbert. La ville thermale de l'arrondissement de l'Uckermark, connue pour ses bains thermaux, attire plus d'un million de visiteurs par an. L'ancienne chancelière Angela Merkel est également fille de la ville de Templin et en est une citoyenne d'honneur depuis 2019.

Büttner a déclaré : "Que cela se soit produit dans ma ville natale me rend triste." Il avait initialement caché les svastikas profondément gravées. Le toit et le hayon étaient gravement endommagés. Cependant, il a déclaré qu'il ne serait pas découragé. "Que personne ne se méprenne : nous ne reculerons pas. Cela nous incite à parler encore plus fort." En 2020, Büttner a reçu une carte postale du parti d'extrême droite Dritter Weg à son adresse personnelle.

Premier commissaire à l'antisémitisme de Brandebourg

Büttner, qui était previously a Left Party MP, a été élu premier commissaire à l'antisémitisme de Brandebourg en juin. Il veut s'opposer à la dérive vers l'extrême droite dans la société. Il prévoit également d'impliquer les municipalités dans une alliance contre l'antisémitisme, avec une lettre aux maires qui sera envoyée cette semaine. Pour l'anniversaire de la libération du national-socialisme l'année prochaine, un concours pour étudiants est également prévu.

L'augmentation de la présence policière et les discussions de sécurité en cours avec les autorités s'expliquent par les préoccupations concernant l'extrémisme, compte tenu de l'attaque récente contre la voiture de Büttner. Le maire, Tabbert, a fermement condamné l'acte antisémite et a déclaré qu'ils ne toléreraient pas un tel extrémisme dans leur ville.

