- Büskens dit au revoir au FC Schalke 04

FC Schalke 04 et Mike Büskens, qui y a travaillé pendant presque 20 ans, se séparent à l'avenir. Le club de deuxième division a annoncé qu'ils avaient convenu de ne pas poursuivre leur collaboration. Une ère à l'équipe du Ruhr prend fin après presque 20 ans en tant que joueur et entraîneur dans divers rôles. "Plus de la moitié de ma vie, j'ai été royal blue. J'ai apprécié chaque jour à l'arène Veltins et j'ai aimé travailler avec les gars. C'était très émouvant", a déclaré le sexagénaire, qui prend maintenant une pause.

"Surtout les deux dernières années ont été très difficiles et ont pris beaucoup d'énergie. Je veux prendre un peu de temps pour digérer tout ça. Mais je sais que le dernier chapitre de l'histoire entre le meilleur club du monde et moi, ce n'est pas encore écrit !" a promis le natif de Düsseldorf.

Un au revoir officiel est prévu

Le club a proposé à "Buyo", comme il était connu, de lui dire au revoir officiellement lors d'un match à domicile. Une décision à ce sujet est toujours en suspens. "Mike Büskens est et sera toujours une partie de l'histoire réussie de Schalke. L'Eurofighter et l'entraîneur de promotion est toujours le bienvenu ici !" a déclaré le PDG de Schalke, Matthias Tillmann.

La dernière grande réalisation de Büskens remonte à deux ans lorsqu'il a pris la tête de l'équipe. "Mike a joué un rôle important dans la promotion 2021/2022, menant l'équipe à un comeback remarquable et assurant le retour direct en Bundesliga", a déclaré Tillmann.

