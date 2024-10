Buschmann plaide pour la transformation des réglementations en droit de la famille

Les questions de droit de la famille sont souvent teintées d'émotions fortes, ce qui rend leur traitement équitable difficile. Une proposition du ministre de la Justice Buschmann vise maintenant à renforcer les droits des enfants et des personnes non mariées principalement. Des mises à jour sont également proposées pour les obligations d'entretien du conjoint.

Cette réforme attendue du droit de la famille vise à rendre plus simple pour les pères non mariés d'être reconnus dans les disputes de garde. Cette disposition est incluse dans un projet de loi sur la garde des enfants du ministre fédéral de la Justice allemand Marco Buschmann, qui a été rendu public auprès de l'agence allemande de presse. Selon celui-ci, un homme obtiendra automatiquement le statut de garde conjointe après la reconnaissance de la paternité si l'un des parents ne conteste pas la garde conjointe dans un délai d'un mois sans fournir de raisons.

Les droits des enfants seront également renforcés. Par exemple, un enfant dont les parents sont divorcés aura le droit de demander une réévaluation d'un arrangement de garde existant lorsqu'il aura 14 ans. Le projet de loi met également en avant le droit de l'enfant à l'information sur ses ascendants.

Initialement, Buschmann prévoyait de présenter ses projets de loi sur la garde des enfants, l'entretien et la paternité aux ministres lors de l'automne. Cependant, certains membres de la coalition du trafic lumineux voient toujours un besoin d'alignement. Dans une tentative de relancer le processus, le ministère de la Justice a organisé une réunion avec les représentants de l'administration de la justice des États le 25 octobre. Ces projets de loi ont également été distribués avec l'invitation de la secrétaire d'État Angelika Schlunck.

Opportunités d'adoption pour les couples non mariés

Les observateurs de la réforme à venir pourraient également noter ceux qui ont une aspiration à l'adoption. Une libéralisation est proposée ici. À l'avenir, les couples non mariés seront également autorisés à adopter un enfant conjointement. Le projet de loi suggère que l'adoption par un adulte solitaire sera une option pour les couples mariés et non mariés.

Il est également important de noter que les pères pourraient bénéficier d'un changement proposé par le ministère de la Justice, dont les détails sont connus depuis plusieurs mois. Selon celui-ci, le parent co-tuteur dans les cas où un rythme de rotation 50:50 n'est pas convenu devra payer moins d'entretien pour l'enfant à l'avenir s'il assume au moins 29% des responsabilités de soins. Le calcul de la part sera déterminé par le nombre de nuits passées.

