- Buschmann dit que les recherches secrètes sont "absolument taboues"

Le ministre de la Justice fédérale, Marco Buschmann, refuse l'extension des pouvoirs de la BKA pour les perquisitions résidentielles proposée par la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD). "Il n'y aura pas de pouvoirs pour espionner en secret dans les domiciles", a déclaré le politique du FDP au journal "Bild". "Nous ne faisons pas cela dans un État régi par la Loi fondamentale. Cela serait un tabou total."

Faeser souhaite autoriser l'Office fédéral de police criminelle (BKA) à effectuer des perquisitions secrètes dans les domiciles dans certains cas, selon un projet de son ministère actuellement discuté au sein du gouvernement fédéral. Cette mesure ne serait autorisée que s'il y a une menace terroriste spécifique et de l'incertitude sur le stade exact de la planification, selon le projet.

Faeser veut modifier la loi sur la BKA

Le projet de loi pour modifier la loi sur l'Office fédéral de police criminelle et la loi sur la police fédérale comprend également le pouvoir de comparer les données d'images biométriques sur Internet et l'autorisation d'évaluer les données déjà collectées et d'identifier les connexions existantes à l'aide d'outils basés sur l'IA.

En tant que ministre de la Constitution, je rejette de telles idées, a déclaré Buschmann au sujet du projet. Si quelqu'un proposait sérieusement cela, une telle proposition ne passerait pas devant le cabinet, ni n'aurait une majorité au parlement.

La proposition de Faeser pour modifier la loi sur la BKA comprend des plans pour que l'Office fédéral de police criminelle (BKA) effectue une perquisition dans un domicile dans certains cas, par exemple lorsqu'il y a une menace terroriste spécifique et de l'incertitude sur le stade exact de la planification. Cependant, le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann s'oppose fermement à cela, déclarant qu'il n'y aura pas de pouvoirs pour espionner en secret dans les domiciles dans un État régi par la Loi fondamentale.

Lire aussi: