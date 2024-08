Buschmann affirme qu'une lampe n'est pas équivalente à une organisation d'entraide.

La coalition du Sémaphore est constamment en désaccord sur les politiques du gouvernement fédéral. Le ministre de la Justice Buschmann invite donc tous les acteurs à agir de manière responsable. Cependant, il félicite le chancelier fédéral.

Selon le ministre de la Justice Marco Buschmann, la coalition du Sémaphore manque de responsabilité et de bon fonctionnement. "Si l'on assume la responsabilité de postes gouvernementaux de haut niveau, on a également le devoir d'accomplir ses tâches. Si tout le monde adhérait à cette notion, la tâche pourrait se dérouler un peu plus smoothly," a-t-il déclaré aux journaux du réseau éditorial Allemagne lorsqu'on lui a demandé si la coalition du Sémaphore tiendrait jusqu'aux élections fédérales régulières à l'automne 2025.

Il trouve une "introspection autocentrée et prétentieuse" complètement déconcertante. Buschmann a élaboré : "Nous ne sommes pas un groupe de soutien, mais un gouvernement fédéral."

Buschmann conteste également l'idée que son parti joue le rôle d'une opposition interne. "Si l'on analysait statistiquement qui dit 'stop' ou 'non' à quel moment, on trouverait probablement une répartition assez équitable entre les trois partenaires de la coalition."

Éloges pour le Chancelier

Buschmann a loué le chancelier fédéral Olaf Scholz pour son approche de leadership modérée. Le chancelier connaît les limites de ses partenaires. "Celui qui pense qu'on peut gouverner démocratiquement en tapant du pied excessivement ne sait rien de la leadership démocratique," a déclaré le politique du FDP.

Entre-temps, la cheffe de groupe parlementaire des Verts, Irene Mihalic, a appelé Scholz et le ministre fédéral des Finances Christian Lindner à travailler plus étroitement ensemble. "La coalition des Verts, du SPD et du FDP a mis notre pays sur la voie de la modernisation après des années de stagnation," a-t-elle déclaré au journal "Bild". "Et c'est pourquoi je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas été possible jusqu'à présent d'établir une culture de coopération collaborative et de compréhension mutuelle entre les partenaires de la coalition dans tous les domaines. Cela relève certainement également d'une tâche de leadership."

La situation est aggravée, "lorsqu'un partenaire se positionne constamment publiquement contre sa propre coalition," a déclaré la politicienne verte, en faisant référence au FDP. "Nous avons maintenant des mois cruciaux devant nous, et j'attends que nous trouvions une approche différente, notamment plus contraignante, de notre façon de nous traiter, où les accords convenus ont du poids." Les chamailleries et les allers-retours constants "frustrent légitimement les gens."

