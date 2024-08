Editor’s Note: CNN’s 5 Things newsletter is your one-stop shop for the latest headlines and fascinating stories to start and end your busy day. Inscrivez-vous ici.*

1️⃣ Abris de luxe : Quand il s'agit de se préparer au pire, les pièces sécurisées sont soudainement dépassées. Les ultra-riches construisent des forteresses high-tech luxueuses équipées de cinémas maison et de bowling. Jetons un coup d'œil de plus près.

2️⃣ Renaître des cendres : Il y a un an, la ville historique de Lahaina a été réduite en cendres lors des incendies d'Hawaii. Les habitants sont optimistes quant à une reconstruction authentique qui honore le passé et accueillent l'idée d'un "nouveau départ".

3️⃣ Voyage émotionnel : Pour certains Américains juifs, le chemin vers la citoyenneté allemande ouvre des opportunités que leurs ancêtres n'ont jamais eues. Le processus de demande et la paperasse peuvent être décourageants, mais certains se sentent puissants.

4️⃣ Rompre avec la dépendance : Pour les adolescents qui souhaitent arrêter de vapoter, un programme interactif de messages texte peut aider. Les messages sont conçus pour renforcer la confiance et les compétences pour arrêter.

5️⃣ Main tendue : Il y a deux ans, le producteur de rap Metro Boomin a perdu sa mère. Il voulait honorer sa mémoire, et son programme "Single Moms Are Superheroes" octroie des subventions et des billets de concert à des organisations à but non lucratif qui soutiennent les mères célibataires.

🔥 Pas un jouet à mâcher : Un chien a déclenché un incendie dans une maison en mâchant une batterie portable au lithium-ion utilisée pour charger des téléphones portables à Tulsa, dans l'Oklahoma. Regardez ce qui s'est passé.

• Walz et Vance mettront en avant leurs états de service militaires et leurs racines du Midwest• Les grands jurés de l'Arizona voulaient inculper Trump mais les procureurs les ont convaincus de ne pas le faire• Les concerts de Taylor Swift à Vienne ont été annulés en raison d'une prétendue attaque terroriste planifiée

⭐ La famille d'abord : L'acteur Colin Farrell a créé une fondation pour aider les personnes qui ont des enfants adultes atteints de handicaps intellectuels. Le fils de 20 ans de Farrell, James, est atteint d'un trouble neurogénétique rare appelé syndrome d'Angelman.

🧊 Déferlement glaciaire : Une vague d'eau libérée par un glacier a fait gonfler la rivière Mendenhall à des niveaux records et a causé des inondations "sans précédent" à Juneau, en Alaska.

🏊‍♀️ La suite : La star de la natation de l'équipe USA Katie Ledecky ne compte pas arrêter de concourir de sitôt, mais elle a partagé ses plans à long terme avec CNN. Suivez les mises à jour en direct des Jeux olympiques.

🗳️ Le gouverneur du Minnesota Tim Walz, candidat vice-présidential démocrate, a exercé une variété de rôles. Lequel n'est pas partie de son expérience ?A. Entraîneur de footballB. Enseignant d'école secondaireC. Conseiller conjugalD. Ancien militaire de la Garde nationale du Minnesota⬇️ Faites défiler pour la réponse.

🎧 Récupération économique : CNN's Catherine Rampell nous dit à quel point le consommateur moyen devrait s'inquiéter de la récente volatilité sur Wall Street. Écoutez ici.

🏅 Nous aimons terminer sur une note positive : Il y a trois ans aux Jeux olympiques de Tokyo, Mutaz Barshim du Qatar et Gianmarco Tamberi de l'Italie ont décidé de partager la médaille d'or au saut en hauteur. Leur réunion à Paris a produit un autre moment mémorable.

🧠 Réponse au quiz : C. Walz a travaillé comme enseignant et entraîneur de football et a également servi dans la Garde nationale du Minnesota.

