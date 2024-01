Bryson DeChambeau reçoit un message de Tiger Woods, puis remporte l'Arnold Palmer invitational

Avant le dernier tour du célèbre Arnold Palmer International, Bryson DeChambeau a reçu un message de soutien de la part d'un certain vainqueur de 15 tournois majeurs.

"J'ai reçu un message de Tiger [Woods] ce matin [...]. Nous avons juste parlé de 'continuer à se battre, quoi qu'il arrive' et de jouer avec audace comme M. Palmer", a déclaré DeChambeau lors d'une interview télévisée.

Woods se remet actuellement de graves blessures aux jambes subies lors d'un accident avec retournement d'un seul véhicule près de Los Angeles, où son SUV a traversé un terre-plein, s'est retrouvé sur deux voies de circulation, a heurté un arbre et a atterri sur le côté conducteur dans les broussailles.

L'inspiration de l'octuple vainqueur de l'Arnold Palmer Invitational a clairement aidé DeChambeau à se motiver. Après un bogey au premier trou du dernier tour, le champion de l'US Open 2020 n'a plus lâché un seul coup, terminant le tournoi à 11 sous la moyenne, un coup devant Lee Westwood.

"C'est au-delà de mes rêves les plus fous de gagner l'événement de M. Palmer", a déclaré DeChambeau, vêtu du cardigan rouge du champion en l'honneur de Palmer.

"Je suis venu ici en tant qu'amateur, il (Palmer) m'a donné une invitation et j'ai adoré ce parcours de golf dès mon arrivée. J'ai aimé l'atmosphère et j'aime les fans. J'ai aimé ce que M. Palmer a fait de cet endroit, ce qu'il a fait et l'héritage qu'il a laissé ici".

Changer le sport

Si la victoire de DeChambeau a été mémorable, ce n'est probablement pas ce que les gens retiendront de ce tournoi dans les années à venir.

Le fait de le voir lever les bras en signe de célébration après avoir envoyé la balle sur 370 mètres au-dessus d'une immense étendue d'eau sur le sixième trou à normale cinq pourrait être un moment décisif pour le sport.

Depuis qu'il est revenu de la pause golfique l'année dernière, avec un poids supérieur de 10 kilos et un swing plus rapide, DeChambeau a repoussé les limites de ce sport.

Sa capacité à enfoncer la balle plus loin - il a pris la tête du PGA Tour la saison dernière sur une distance considérable - l'a aidé à remporter le premier Majeur de sa carrière l'année dernière et à relever certains des défis les plus difficiles du golf.

Et il a une fois de plus montré que sa force supplémentaire s'est avérée être un code de triche, ravissant les fans avec sa démonstration de puissance ridicule sur le sixième trou du tournoi.

Alors que les joueurs doivent généralement contourner le lac de Bay Hill, en Floride, DeChambeau a attaqué l'obstacle de front, enfonçant la balle sur 370 yards samedi.

Il est même allé encore plus loin dimanche puisque, selon le PGA Tour, il a roulé la balle sur 377 yards, ne laissant que 88 yards jusqu'au trou.

Westwood - qui était à la recherche de son premier titre sur le Tour depuis 2010 - a plaisanté avec les médias après coup en disant que peut-être DeChambeau adoptera une ligne encore plus agressive sur le trou l'année prochaine, et ira "directement sur le green, sans se dégonfler".

"Il peut dominer un parcours de golf, c'est donc amusant à regarder, je pense", a déclaré Westwood.

"Je pense que nous avons eu une bonne bataille. Je ne pense pas que quelqu'un allait tirer 68 ou 67", a déclaré Westwood. "C'était une journée où il fallait jouer de manière raisonnable, s'accrocher et faire des pars.

