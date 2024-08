- Bruxelles veut passer de Meta Info à un outil d'analyse personnalisé

La Commission européenne exige que Facebook et Instagram, la société mère de Meta, fournissent plus d'informations sur leur décision d'arrêter l'outil d'analyse CrowdTangle. L'autorité de Bruxelles a fait une demande d'informations dans le cadre du Règlement sur les services numériques (DS), comme elle l'a annoncé. Selon celui-ci, Meta doit expliquer comment les chercheurs pourront accéder aux données publiques sur les interfaces en ligne de Facebook et Instagram à l'avenir. De plus, la société doit expliquer sous quelle forme elle mettra à jour ses fonctions de surveillance des élections et du discours de la société civile.

Critique des alternatives de Meta à CrowdTangle

À la fin avril, la Commission a lancé une procédure contre Meta, qui se poursuit toujours. Elle a notamment critiqué l'absence d'un outil efficace en temps réel pour la surveillance du discours civil et des élections. Selon l'autorité de Bruxelles, Meta a alors introduit de nouvelles fonctions dans CrowdTangle, notamment des tableaux de bord en temps réel publics pour les États membres de l'UE afin de permettre à des tiers de surveiller le discours et les élections en temps réel. Ces fonctions ont maintenant été supprimées.

Meta a finalement mis fin à CrowdTangle mercredi. Le programme d'analyse était utilisé, entre autres, pour surveiller les publications sur les réseaux sociaux et les fausses informations. Selon Meta, d'autres outils doivent remplacer CrowdTangle. Cependant, les critiques estiment que ceux-ci offrent moins d'informations et de fonctions.

Conséquences possibles pour Meta

Selon la Commission européenne, Meta doit fournir les informations demandées d'ici au 6 septembre. Les prochaines étapes seront déterminées en fonction des réponses. Si la société fournit des informations fausses, incomplètes ou trompeuses ou refuse de répondre aux questions, l'autorité pourrait infliger des amendes.

Le Règlement sur les services numériques (DS) vise, entre autres, à assurer que les plates-formes retirent plus rapidement le contenu illégal de leurs sites qu'auparavant. Il sera également plus facile pour les utilisateurs de signaler un tel contenu. En général, les grands services devront respecter plus de règles que les petits.

L'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, souhaite comprendre la raison pour laquelle Meta a décidé d'arrêter CrowdTangle, car cela concerne le Règlement sur les services numériques (DS). Suite à l'arrêt, les critiques estiment que les alternatives proposées par Meta offrent moins d'informations et de fonctions que CrowdTangle.

Lire aussi: