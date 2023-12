Bruno Fernandes de Manchester United récompense un fan qui lui a envoyé un message pendant 300 jours

"J'ai vu que vous aviez tweeté pendant 280 jours et je me suis dit que s'il atteignait 300 jours, je lui enverrais un maillot ! a déclaré Fernandes sur Twitter en février, citant la demande du fan qui souhaitait le numéro 300 pour son maillot dédicacé.

Mais un mois et demi plus tard, l'international portugais est allé encore plus loin et a décidé de présenter au fan le maillot qu'il lui offrirait lors d'un appel vidéo.

"J'apprécie tout le soutien que vous m'avez apporté, ainsi qu'au club, et c'est pourquoi je veux vous offrir mon maillot", a déclaré Fernandes dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

"Je ne peux même pas exprimer ce que je ressens, Bruno, je suis tellement heureux", a déclaré le supporter surpris après avoir répondu à l'appel.

Ce dernier pourrait bientôt porter le maillot lors d'un match à Old Trafford, auquel Fernandes l'a invité.

"Un jour, je serai là. Je veux vous voir jouer pour nous pendant de nombreuses années, je devrais pouvoir vous voir jouer là-bas", a déclaré le supporter.

United, troisième de la Premier League avec 50 points, se déplace à Newcastle United, cinquième, dimanche.

Source: edition.cnn.com