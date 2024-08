Fournir à la clinique pour enfants - Brûlures - enfant touche un adaptateur d'alimentation défectueux dans ICE

Un enfant de un an a subi de multiples brulures de la taille d'une tête d'épingle sur ses bras et ses jambes après avoir touché un adaptateur secteur dans une prise sur un train ICE. La mère de l'enfant a également subi des brulures sur son bras, selon la police fédérale. Les deux blessures étaient mineures, a déclaré un porte-parole.

Le train s'est arrêté de manière inattendue à la gare de Hockenheim (district de Rhin-Neckar) en raison de l'incident. L'enfant a été transporté dans un centre pédiatrique par les secours.

Les premières constatations ne laissent pas penser à une activité criminelle intentionnelle. L'adaptateur serait les restes d'une prise, a déclaré un porte-parole. La police enquête toujours pour savoir à qui appartenait l'adaptateur.

Le porte-parole a déclaré qu'il est probable que l'enfant et la mère ont tous deux été en contact avec des broches métalliques exposées dans le logement de l'adaptateur. Cependant, la mère était trop choquée pour être interrogée initialement: "Elle était si choquée qu'elle ne pouvait pas être interrogée pour l'instant." Il est également exclu que l'adaptateur lui appartenait. La police a saisi l'adaptateur.

La police recherche également tout témoin potentiel ou toute autre victime. L'incident s'est produit jeudi vers 14h15 dans l'ICE 518, wagon 22, sur le trajet de Stuttgart à Mannheim. Quiconque dispose d'informations sur l'incident est prié d'appeler le 0721 120160 ou de le signaler via le formulaire de contact sur www.bundespolizei.de.

L'adaptateur secteur, qui a causé les brulures, est un appareil électrique qui a mal fonctionné. Le centre pédiatrique se prépare à gérer les blessures liées à l'électricité en raison de l'incident.

