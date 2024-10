Bronny James entre sur la scène de la pré-saison de la NBA pour la première fois, comme le voit LeBron en marge.

Le jeune homme de 19 ans, surnommé Bronny, a joué pendant 16 minutes lors de la défaite des Lakers 124-107 face aux Minnesota Timberwolves, laissant entrevoir ses capacités, terminant avec un maigre total de deux points.

Il est entré en jeu lors du deuxième quart-temps et a joué la moitié de celui-ci, se démarquant également lors du quatrième.

Après avoir manqué ses cinq premiers tirs, le jeune homme a finalement réussi un layup avec moins d'une minute restante dans le match, déclenchant des applaudissements tonitruants du public de l'Acrise Arena.

Bien que ses compétences de tir laissent encore à désirer, le joueur de 1,88 m a réussi à bloquer trois tirs, récupérer un rebond et faire une passe.

Après sa performance, l'entraîneur des Lakers, JJ Redick, a déclaré aux reporters : "Il montre des capacités défensives spéciales pour sa taille, qui pourraient se traduire par un joueur défensif redoutable."

"Offensivement, il est encore en train de trouver son identité. C'est en grande partie notre rôle de le soutenir et de développer son talent", a ajouté Redick.

"Pour être honnête, c'est un véritable plaisir de l'entraîner. Il a un excellent état d'esprit et une énergie fantastique qui est contagieuse. J'apprécie vraiment sa compagnie et je soutiens pleinement son parcours. Je pense qu'il a un grand potentiel et qu'il apporte une contribution importante à notre équipe."

Redick a décidé de ne pas faire jouer LeBron pour ce match, mais le joueur vétéran pourrait revenir pour affronter les Phoenix Suns dimanche - coïncidant avec le 20ème anniversaire de Bronny.

Bronny, dont le maillot porte "James Jr." au dos, a été sélectionné au 55ème rang lors de la draft NBA 2024 par les Lakers en juin, rejoignant ainsi son père au sein de la franchise.

Le duo est attendu pour devenir le premier duo père-fils de l'histoire de la NBA.

Lors d'un récent événement médiatique des Lakers, LeBron a partagé ses pensées, déclarant : "Je suis presque sans voix quant à mes sentiments envers lui (Bronny). Je suis simplement ravi et incroyablement fier de lui d'être arrivé si loin."

"Il est devenu un homme et est plus que prêt à relever le défi", a déclaré LeBron alors que son fils était assis à côté de lui. "La joie que je ressens quand je le vois progresser et que je sais les difficultés qu'il a traversées est indescriptible. Sa détermination est ma motivation quotidienne pour continuer à avancer et atteindre finalement ses objectifs."

Malgré son jeune âge, Bronny continue de manifester un intérêt pour divers sports, pratiquant souvent le basketball et le football pendant son temps libre.

Lors de la conférence de presse d'après-match, lorsqu'on lui a demandé sur le potentiel de Bronny dans le monde du sport, Redick a répondu avec enthousiasme : "Son athlétisme et son engagement sont vraiment remarquables. Je n'ai aucun doute qu'il excellera dans n'importe quel sport qu'il choisira de pratiquer."

Lire aussi: