Brompton, spécialiste renommé des vélos pliants, s'embarque dans un nouveau voyage avec l'introduction de la G Line.

Brompton, connu pour ses vélos pliables, a présenté un nouveau modèle qui a dépassé les attentes avec des caractéristiques de conduite améliorées. Cependant, cette version améliorée est proposée à un prix plus élevé.

Brompton a été vague sur les détails, mais ils ont envoyé un vélo de test dans nos bureaux avant la sortie officielle. On murmurait que le modèle serait appelé "G Line", laissant supposer une nouvelle transmission ou une variante d'équipement du vélo pliant iconique, qui a été construit avec de petites roues de 16 pouces depuis plus de quatre décennies. Après tout, un Brompton est un Brompton.

Lorsque le colis est arrivé, le livreur a étonnamment demandé de l'aide en raison de la taille et du poids du carton. Brompton avait en effet ouvert un nouveau chapitre avec la G Line, marqué par un changement significatif après une longue pause.

La G Line était le premier Brompton à arborer presque impressionnants 20 pouces. En conséquence, le cadre avait augmenté de taille dans l'ensemble, tout en conservant l'essence du Brompton. Le cadre pouvait toujours être plié au milieu, la roue arrière pouvait toujours être pliée vers l'avant, et le guidon pouvait toujours être plié vers le bas, comme sur notre vélo de test, dans un coloris attrayant "Orange Aventure".

Bien que la G Line soit plus grande une fois pliée par rapport au Brompton classique, elle était censée établir un nouveau record parmi les vélos compacts de 20 pouces en termes de portabilité. Comme un Brompton, la G Line pouvait être pliée en un paquet compact et pratique en quelques étapes simples. Les dimensions pliées officielles étaient de 69 x 73 x 40 cm. En comparaison, le modèle classique de 16 pouces mesurait 57 x 59 x 27 cm. Cependant, le poids minimum de la G Line de 14 kg pourrait ne pas en faire un choix idéal pour les longs portages à la gare, alors des roues pratiques ont été incluses pour faciliter la manipulation, similaire à un chariot.

Les roues plus grandes, équipées de pneus de taille importante, étaient plus importantes. C'est peut-être pourquoi la nouvelle série de modèles a été baptisée "G". De plus, des caractéristiques notables comprenaient les nouvelles articulations pliantes ingénieuses sur le cadre, les freins à disque pionniers sur un Brompton, et le changement de vitesse interne de 8 vitesses Alfine de Shimano. Toutes ces innovations s'intégraient harmonieusement dans le profil plus mince, mais globalement plus grand, de Brompton.

Expérience de conduite améliorée

L'expérience de conduite améliorée se manifestait de différentes manières. Les roues plus grandes offraient une stabilité accrue. Le Brompton classique ne pouvait être conduit qu'avec les deux mains sur le guidon, mais la G Line n'avait pas ce problème. Les pneus larges promettaient également une meilleure adhérence dans de nombreuses situations et géraient mieux les irrégularités avec une pression d'air modérée grâce à leur conception sans chambre à air.

Une autre caractéristique remarquable était les freins à disque hydrauliques, qui offraient un contrôle plus fin que les freins à bord ordinaires et pouvaient exercer une force plus importante lorsque nécessaire. Cependant, nous avons également été surpris lors d'une descente raide par la puissance des freins. Bien qu'ils aident à prévenir les accidents, le risque accru de freinage excessif était une préoccupation.

Le système de changement de vitesse à dérailleur, offrant huit vitesses, était un point fort. Les individus familiarisés avec le Brompton classique avec un changement de vitesse interne Sturmey-Archer de trois vitesses trouveraient la solution Alfine

