Brittney Griner, star détenue, au cœur du match des étoiles de la WNBA

Griner a été nommée joueuse All-Star honoraire cette année et tous les efforts ont été déployés pour faire connaître sa situation.

Cette décision intervient après que la double médaillée d'or olympique américaine de basket-ball a plaidé coupable à des accusations de trafic de stupéfiants devant un tribunal russe près de Moscou jeudi, mais le département d'État américain estime qu'elle est détenue à tort.

Elle risque maintenant jusqu'à 10 ans de prison.

Avant le match, le nom de Griner a été annoncé, accompagné d'un graphique la représentant, tandis que ses initiales étaient affichées sur le terrain.

Les joueurs sont également apparus en deuxième mi-temps avec des maillots portant le nom et le numéro de Griner au dos, alors que l'équipe Wilson a battu l'équipe Stewart 134-112.

"Nous sommes la ligue la plus unie du monde, honnêtement, et porter ces maillots était une façon de montrer que nous sommes BG [Brittney Griner]", a déclaré A'ja Wilson à la presse après le match.

"C'est notre sœur et, en fin de compte, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour amplifier la plateforme que nous avons afin de nous assurer que tout le monde fait ce qu'il faut pour qu'elle rentre saine et sauve à la maison.

"C'est difficile. C'est difficile pour nous tous. Ce n'est pas facile. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Brittney Griner.

"C'est pourquoi porter son maillot et faire savoir au monde que nous ne sommes pas entiers sans elle, je pense que c'est une déclaration en soi.

Avant même le début du match, la commissaire de la ligue, Cathy Engelbert, a commencé sa conférence de presse en mentionnant que la priorité de la ligue était de ramener Griner à la maison.

"Je tiens à rappeler que nous pensons à Brittney Griner en ce moment", a-t-elle déclaré.

"Elle reste une grande priorité pour nous, continue d'avoir notre plein soutien, entièrement concentré sur le fait de la ramener à la maison en toute sécurité et le plus tôt possible.

LIRE : L'ancien gouverneur Bill Richardson devrait se rendre à Moscou pour tenter d'obtenir la libération de Brittney Griner et de Paul Whelan.

L'épouse de Brittney Griner, Cherelle, était présente au All-Star Game et a déclaré qu'il serait "toujours difficile d'être dans le milieu du basket sans que ma femme soit présente".

"Je profite de ces moments pour exprimer ma gratitude pour son héritage et son impact, vous savez, même en son absence, vous ne pouvez pas ne pas parler de Brittney Griner", a déclaré Cherelle à ESPN.

"Je suis donc très reconnaissante que tout le monde dans cette arène se souvienne encore de ma femme, même si elle n'est pas là.

Dans une lettre manuscrite adressée au président Joe Biden, Brittney dit craindre d'être détenue en Russie pour une durée indéterminée et demande au président de ne pas l'oublier, elle et les autres détenus américains.

"Ce que je sais, c'est que le président Biden et son administration ont pris le temps de répondre à BG, et elle en est très reconnaissante", a ajouté Cherelle lorsqu'on lui a posé des questions sur la lettre.

"Je crois vraiment que la prochaine étape de ce voyage est de soutenir notre administration en s'assurant qu'elle a notre soutien pour faire tout ce qui est nécessaire pour la ramener à la maison.

