Brittney Griner reçoit de la correspondance écrite de ses amis et de sa famille alors qu'elle est détenue en Russie, selon son agent.

"Alors que les communications écrites sporadiques de sa femme, de sa famille, de ses amis et de la communauté sportive mondiale ont été une source de réconfort pour BG pendant sa détention injustifiée, rester sans contact régulier et en temps réel avec ses proches est inhumain", a déclaré Lindsay Kagawa Colas, l'agent de Brittney Griner, à CNN, ajoutant que cela faisait plus de 105 jours que l'athlète n'avait pas "entendu la voix de sa femme ou de sa famille".

"Il est clair que Brittney Griner est utilisée comme un pion politique et il est impératif que le président Biden fasse tout ce qui est nécessaire pour que Brittney rentre chez elle rapidement et en toute sécurité", a-t-elle ajouté.

Brittney Griner reçoit des copies papier des lettres qui ont été imprimées. Les courriels adressés à Brittney Griner sont imprimés par ses avocats et envoyés par le système de courrier russe du centre de détention, a déclaré à CNN une source au fait de cet arrangement. La source a parlé sous le couvert de l'anonymat, en raison du caractère sensible des communications.

La double médaillée d'or olympique a été arrêtée en février à l'aéroport de Moscou alors qu'elle jouait pour l'UMMC Ekaterinburg pendant l'intersaison de la WNBA. La semaine dernière, la Women's National Basketball Players Association (WNBPA) a marqué le 100e jour de sa détention en Russie en renouvelant ses appels à la libération de Griner.

Les autorités russes ont affirmé avoir trouvé de l'huile de cannabis dans ses bagages et l'ont accusée d'avoir fait passer en contrebande des quantités importantes de substances narcotiques, un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison. En mai, un tribunal russe a prolongé la détention provisoire de l'athlète de 31 ans jusqu'au 18 juin, selon l'agence de presse d'État russe TASS, qui cite le service de presse du tribunal.

Le département d'État a classé Griner comme détenue à tort en Russie et son cas est désormais traité par le bureau de l'envoyé présidentiel spécial des États-Unis pour les affaires d'otages (SPEHA), Roger Carstens, a confirmé un fonctionnaire du département d'État à CNN le mois dernier.

Le bureau SPEHA dirige et coordonne les efforts diplomatiques du gouvernement visant à obtenir la libération d'Américains détenus à tort à l'étranger, et le transfert à ce bureau signifie plus de flexibilité dans les efforts pour négocier sa liberté, puisqu'ils n'ont pas nécessairement à attendre que les procédures judiciaires russes se déroulent.

Alexa Miranda et Jill Martin de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com