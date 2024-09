Britney Spears montre des photos de famille vintage à ses fils

Le Passage du Temps : Les fils de Britney Spears atteignent 18 et 19 ans, elle célèbre leurs anniversaires avec des publications émouvantes et des photos nostalgiques. Sa relation avec sa famille, y compris son ancien époux Kevin Federline, reste complexe.

Britney Spears a utilisé Instagram pour rendre hommage aux importants jalons de ses fils, en publiant un message touchant et en se remémorant de vieilles photos alors qu'ils fêtaient leurs 18 et 19 ans. Jayden James a fêté ses 18 ans le 12 septembre, tandis que Sean Preston a célébré son anniversaire le 14 septembre.

Spears a écrit une légende touchante pour les anniversaires de ses fils : "Joyeux anniversaire à mes garçons ce mois-ci !!!" a-t-elle écrit. "Joyeux anniversaire, mes bébés, et j'espère que tous vos vœux se réaliseront et bien plus encore !!!" La première image montrait la famille regardant le ciel, et Spears a demandé : "Est-ce que quelqu'un sait pourquoi nous regardons tous en l'air ?" Dans la deuxième image, elle tenait un autre enfant qui serrait un petit bateau en jouet. Spears arborait ses célèbres cheveux blonds dans le troisième cliché. La famille était étroitement unie, avec un enfant en tête et elle tenant son deuxième enfant tout près, portant une mini-robe rose mignonne sur la dernière photo.

Spears a eu ses fils avec son ancien mari, Kevin Federline, alors que leur mariage était officiellement séparé depuis juillet 2007, qui a mis fin à son chapitre après environ trois ans. Depuis 2008, Federline a obtenu la garde exclusive de leurs enfants et vit avec eux, sa nouvelle épouse et leurs enfants élevés collectivement à Hawaii depuis 2023.

La star de la pop a reportedly entretenu un contact limité avec ses fils ces dernières années, ce qui a entraîné une relation tendue. Cependant, une conversation émouvante lors de la fête des Mères semble avoir amélioré la situation, selon l'avocat de Federline, "Page Six". Mark Vincent Kaplan a déclaré qu'une "réconciliation/réunion est un processus complexe qui prend du temps" et a célébré l'appel comme une "étape dans la bonne direction".

L'affection de Spears pour ses fils s'est étendue au-delà des publications Instagram, car elle a également pris plaisir à assister à leurs événements de divertissement. Elle a rayonné de fierté lors de la pièce de théâtre de Jayden à l'école, en acclamant le plus fort pour la performance dramatique de son fils.

L'industrie du divertissement a également fourni une plateforme pour que Spears et ses fils passent du temps de qualité ensemble, en assistant souvent à des événements sur le tapis rouge main dans la main, leur lien évident pour tous ceux qui ont été témoins de leurs moments joyeux.

Lire aussi: