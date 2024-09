- Brigitte Macron est prévue pour une apparition dans la prochaine saison d'Emily in Paris.

L'épouse du président français Emmanuel Macron s'aventure dans des terres inexplorées : dans un épisode de la populaire série Netflix "Emily in Paris", Brigitte Macron fera brièvement une apparition. La Première Dame sera vue portant ses propres vêtements, comme l'a indiqué le magazine "Elle" mardi. Elle n'a reçu aucune indication concernant sa tenue.

L'idée de cette apparition est venue suite à une rencontre entre Darren Star et l'actrice principale Lily Collins à l'Élysée Palace en décembre 2022. "Elle est une grande fan de la série et a pris sa mention dans la saison 1 avec beaucoup d'humour", a partagé Collins avec le magazine. Tourné avec la Première Dame française, cela a été "à la fois un honneur et un vrai plaisir", a-t-elle ajouté. Star, le créateur de la série, a exprimé son admiration pour la performance de Macron dans la saison 4, déclarant : "Elle le fait avec talent !"

La série à succès basée aux États-Unis, située dans la capitale française, est produite par Netflix. La deuxième partie de la quatrième saison sera disponible sur la plateforme de streaming jeudi.

"Emily in Paris", une série Netflix promotionnelle

Le contenu promotionnel a été une partie intégrante de la série Netflix "Emily in Paris" depuis son lancement. La quatrième saison emmène le placement de produits à de nouveaux sommets : les collaborations avec les marques influencent l'intrigue. Parmi les marques mises en avant dans les nouveaux épisodes, on trouve les labels de luxe Ami, Jacquemus et LVMH, l'entreprise électronique Samsung et le magasin de discount Lidl.

Netflix collabore également avec la société de technologie américaine Google sur "Emily in Paris" : en utilisant l'application Google Lens pour scanner l'écran, les téléspectateurs sont redirigés vers un site Web où les vêtements et accessoires portés par les acteurs sont en vente. Le volume de recherche et les revenus de Netflix ont augmenté en conséquence. "Ce type de collaboration a atteint un nouveau niveau", a déclaré Netflix.

Emily Cooper, la protagoniste de la série, vient des États-Unis et déménage à Paris pour son travail. Elle travaille dans l'agence de marketing de luxe fictive "Savoir" et conçoit des concepts pour de vraies marques. En France, de telles pratiques sont interdites dans les productions télévisées, mais ces réglementations ne s'appliquent pas aux plateformes de streaming.

"Avec un budget compris entre 500 000 et un million d'euros pour un placement de script, c'est un bon investissement pour les marques, car elles devraient dépenser beaucoup plus pour une campagne multinationale", déclare Jean Dominique Bourgeois, directeur de l'agence française Place to Be Media, spécialisée dans le placement de produits. L'agence de Bourgeois a facilité des partenariats entre Emily et McDonald's dans la saison 3, ainsi que des collaborations avec trois autres marques dans la saison 4.

Costume designer: "The focus should be on attention-grabbing looks"

La plateforme de mode de luxe d'occasion Vestiaire Collective a reçu une scène d'une minute : lorsque Mindy, la meilleure amie d'Emily, traverse des difficultés financières, les détails de son plan pour vendre sa garde-robe de créateur sur la plateforme sont montrés. La société française n'a pas répondu aux demandes d'informations concernant le paiement pour le placement. L'objectif de la collaboration est d'augmenter sa visibilité, en particulier sur le marché américain. Selon Vestiaire Collective, la stratégie est réussie : de nouveaux clients, à la fois acheteurs et vendeurs, augmentent en nombre.

Les tenues d'Emily, qui deviennent de plus en plus spectaculaires avec chaque saison, sont également des articles populaires à vendre : par exemple, le chapeau rose Kangol des premiers épisodes, qui avait été démodé depuis des décennies, et les ensembles jaunes tape-à-l'œil d'Emily de la saison 2.

"L'accent doit être mis sur les looks accrocheurs", déclare la costumière Marilyn Fitoussi, responsable du style unique d'Emily. "Je ne suis pas payée par les marques, et je ne veux pas l'être", insiste-t-elle. Étant à court de budget, elle a habillé Emily uniquement avec des vêtements d'occasion lors de la première saison. Cependant, maintenant elle est souvent contactée par des entreprises de mode souhaitant atteindre un public plus jeune, comme elle l'a dit au journal d'affaires français "Les Echos".

Conçue pour les fans de la série orientés consommation

Le succès de "Emily in Paris" a incité les magazines de mode à discuter des looks de la série comme s'il s'agissait de nouvelles collections de designers. Il est souvent évident quelles marques les personnages portent : par exemple, le logo Louis Vuitton est visible sur une boucle de ceinture, ou la marque qui a fabriqué les vêtements de sport d'Emily.

"Regarder la série, c'est comme explorer un grand centre commercial", commente Adam Sanchez, journaliste pour le magazine masculin "GQ". Dans la quatrième saison, le placement de produits sera "amplifié à des niveaux excessifs", prévoit-il. Sanchez pense que les fans de la série ne sont pas dérangés par cela et, en fait, sont même attirés par cela : "Ils s'intéressent plus à ce que consomme et porte Emily qu'à l'intrigue minimale."

