Brighton est comme Müller:

Le joueur national U21 Brajan Gruda est sur le point de faire un transfert vers la Premier League. Le club de Bundesliga FSV Mainz 05 pourrait toucher plus de 30 millions d'euros en retour.

Thomas Müller le savait déjà en octobre de l'année précédente. "Gruda est un Baller", a-t-il loué le jeune talent qui évoluait alors pour le club de Bundesliga FSV Mainz 05.

Müller a obtenu le maillot du joueur allemand-albanais après la victoire de championnat avec Bayern Munich contre les Rhénans (3:1). Cependant, le maillot pourrait bientôt être dépassé - Gruda serait reportedly sur le point de réaliser un transfert spectaculaire à plusieurs millions d'euros vers la Premier League anglaise.

Le club du sud de l'Angleterre Brighton & Hove Albion, avec l'entraîneur allemand Fabian Hürzeler, semble très intéressé par le joueur de 20 ans, malgré les deux années restantes de son contrat avec Mainz. Le montant du transfert pour Gruda serait compris entre 30 et 40 millions d'euros. Si le directeur sportif de FSV, Christian Heidel, parvient à conclure l'affaire, ce serait un record de transfert pour le club.

Les qualités uniques de Gruda : fin, créatif, attentif

Gruda n'a joué que 30 matchs de Bundesliga (quatre buts, trois passes) jusqu'à présent, mais le joueur de l'équipe nationale U21 est l'une des plus prometteuses découvertes de la saison dernière. C'est pourquoi le joueur offensif a même été autorisé à essayer avec l'équipe nationale et à s'entraîner avec eux avant l'EM à domicile - et Gruda a certainement fait une impression à Blankenhain.

"Quand on le regarde, on peut voir qu'il a quelque chose de spécial", a déclaré Müller au sujet de Gruda lors du stage d'entraînement en Thuringe : "Pour lui, il s'agit maintenant de la constance, il est déjà loin. C'est pourquoi j'ai eu son maillot à l'époque. Je l'ai trouvé remarquablement bon." Nagelsmann a exprimé une opinion similaire. "Brajan Gruda est un footballeur très fin et extrêmement créatif dans le dernier tiers", a déclaré l'entraîneur national : "Il s'est fait remarquer."

Fonderie de talents dans l'ombre de la cathédrale de Speyer

Le dribbleur doué a déjà montré ces compétences en tant qu'enfant et adolescent. Né dans la ville palatine de Speyer, Gruda a d'abord joué dans l'ombre de la cathédrale avec les groupes plus âgés de FC 09 avant de rejoindre Karlsruhe SC et plus tard Mainz à l'âge de 11 ans. Avec FSV, il a remporté le championnat d'Allemagne A-Junior l'année dernière - avec une victoire finale contre Borussia Dortmund.

À l'époque, FSV avait déjà équipé Gruda d'un contrat professionnel. En janvier 2023, le joueur de 18 ans a célébré ses débuts en Bundesliga lors du match contre Dortmund (1:2). L'année dernière, Gruda a montré sa classe au milieu du combat pour le maintien de Mainz. Son premier but en première division est intervenu peu de temps avant l'échange de maillot Müller contre Borussia Mönchengladbach (2:2).

Bien que des rumeurs aient récemment circulé concernant l'intérêt de double vainqueur Bayer Leverkusen et du champion record Munich, Gruda voulait à l'origine acquérir plus d'expérience de jeu avec FSV. Hürzeler aurait apparemment convaincu

