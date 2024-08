- Brian May accorde la priorité à la lutte contre les homicides sur les toits, équivalente à sa passion pour la musique.

Brian May de Queen (77) soutient les blaireaux. Selon ses déclarations à la BBC, May considère que défendre les blaireaux contre l'abattage est aussi important que sa passion pour la musique. Depuis 2013, plus de 230 000 blaireaux ont été éliminés en Angleterre, selon la Trust des blaireaux, ces animaux étant accusés de propager la tuberculose bovine, causant ainsi la mort de dizaines de milliers de vaches par an.

May et son équipe ont collaboré pour explorer la distribution de la tuberculose bovine dans un documentaire télévisé. "La propagation de la tuberculose bovine se produit par interaction vache-vache et est liée à de mauvaises conditions d'hygiène", a déclaré Sir Brian. "C'est un problème interne au sein de l'élevage."

May et ses collègues ont découvert que les bactéries étaient abondantes dans le fumier de vache, qui pouvait contaminer la nourriture et l'eau des animaux. "Autrefois, la prévention de la propagation impliquait de tenir les blaireaux à l'écart, mais maintenant, il s'agit d'empêcher la propagation du fumier pour qu'ils ne s'infectent pas les uns les autres", a déclaré May. "C'est un problème interne au sein de l'élevage." Cependant, certains spécialistes estiment que les blaireaux contribuent à la transmission.

Les licences pour l'abattage des blaireaux expirent en 2026. despite les objections des conservationnistes et des groupes de bien-être animalier, le nouveau gouvernement labour n'a pas l'intention d'avancer la date limite fixée par le précédent gouvernement conservateur. May attribue cela aux directives du ministère de l'Agriculture, qui considèrent l'abattage comme utile. "Malheureusement, ces conseils sont erronés et doivent être modifiés", a déclaré May.

Les gens ont exprimé des préoccupations quant à l'impact de l'abattage des blaireaux sur la population animale. De nombreux gens, y compris Brian May, croient que les blaireaux ne sont pas les principaux responsables de la propagation de la tuberculose bovine.

