Brian Laundrie pourrait-il être encore en vie s'il se trouve dans la réserve Carlton en Floride ? Voici ce que pensent les experts en survie

Le 1er septembre, Laundrie est rentrée au domicile du couple à North Port, en Floride, dans la camionnette de Petito, après un voyage à travers le pays que le couple avait entrepris au début de l'été, a déclaré la police. Les restes de Petito ont été retrouvés plus tard dans le comté de Teton, dans le Wyoming.

Laundrie n'a été accusée d'aucun acte répréhensible dans l'assassinat de Petito. Les parents de Laundrie ont déclaré à la police qu'il avait quitté la maison le 13 septembre - un jour plus tôt que ce qu'ils avaient initialement dit aux enquêteurs - pour faire de la randonnée dans la réserve Carlton , située à proximité.

Des dizaines d'agents d'agences telles que le FBI, le service de police de North Port, la Florida Wildlife Commission, plusieurs bureaux de shérifs et des équipes de recherche et de sauvetage K9 ont fouillé la réserve depuis que les parents de Laundrie ont parlé pour la première fois à la police le 17 septembre.

"La réserve Carlton est un endroit vaste et parfois impitoyable. Il y a actuellement de l'eau jusqu'à la taille dans de nombreuses zones", a déclaré la police de North Port dans un message publié sur Facebook le mois dernier. "Il s'agit d'un travail dangereux pour les équipes de recherche qui doivent traverser des marécages infestés d'alligators et de serpents, ainsi que des sentiers de randonnée et des pistes cyclables inondés.

CNN a demandé à des experts en survie s'il était possible que Laundrie soit en vie s'il était dans la réserve depuis la mi-septembre. Voici ce qu'ils ont répondu.

Cela dépend de son matériel et de son expérience

Dans une interview diffusée la semaine dernière sur ABC, la sœur de Laundrie, Cassie Laundrie, a déclaré qu'il avait déjà fait des excursions de cinq jours sur le sentier des Appalaches. Elle a ajouté que son frère était un "survivaliste médiocre".

Robert Urban, fondateur et instructeur en chef de l'Urban Survival Academy, estime qu'il est très improbable qu'une personne non formée aux tactiques de survie puisse survivre aussi longtemps dans la réserve.

"Le climat de la Floride est très, très difficile", a déclaré M. Urban à CNN. "Je suis un expert qui a beaucoup d'expérience, et je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour survivre plus de trois semaines. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience ne peut pas avoir de la chance et survivre dans ce genre de climat.

La liste des défis auxquels Laundrie pourrait être confronté n'est pas courte. Des animaux sauvages pourraient lui faire du mal, notamment des mocassins d'eau, des porcs, des ours et des alligators, ont indiqué des experts en survie à CNN. Des panthères ont également été aperçues dans la réserve par le passé. Si Laundrie est resté aussi longtemps dans la réserve, il est probable qu'il ne soit pas dans un état d'esprit optimal, ont ajouté plusieurs experts, en raison de l'anxiété liée à la tentative d'échapper aux autorités et de survivre, ce qui pourrait nuire à ses compétences en matière de survie.

"Lorsque vous êtes fatigué, vous n'êtes pas aussi défensif, vous n'êtes pas aussi vigilant que vous devriez l'être", a déclaré M. Urban.

Jason Marsteiner, fondateur et président de l'Université de survie, explique que lorsqu'il envoie des stagiaires de son programme dans la nature - pendant une semaine environ après avoir suivi un cours de 50 jours - ils ont du mal à s'en sortir.

"Vingt-cinq jours dans cette zone sont extrêmement difficiles. Je ne voudrais pas le faire et j'ai suivi un entraînement dans la jungle et en montagne", a-t-il déclaré. "Il ne dort pas bien, et quand vous ne dormez pas, vous devenez lentement fou, alors il prendrait de mauvaises décisions, de mauvais choix, et je pense que cela l'amènerait à être retrouvé, à être blessé ou à périr.

Il aurait besoin d'un abri, d'eau, de nourriture

On ne sait pas exactement ce que Laundrie a emporté avec lui lorsqu'il est parti. Ses parents ont déclaré à la police qu'il avait quitté la maison avec un sac à dos. Selon les experts, la possibilité qu'il soit encore en vie s'il se trouvait dans la réserve dépend en grande partie de son degré de préparation lorsqu'il y est prétendument entré et de sa capacité à se procurer les trois éléments de base : un abri, de l'eau et de la nourriture.

"S'il avait les moyens de désinfecter l'eau par filtration et de se protéger des intempéries, il pourrait survivre pendant un certain temps", a déclaré Dave Canterbury, expert en survie, à Erin Burnett, sur CNN, jeudi. "S'il avait les moyens de rassembler de la nourriture et de la transformer, il pourrait survivre encore plus longtemps.

Mais Laundrie devrait probablement transformer et cuire la nourriture qu'il ramasse, a ajouté M. Canterbury, et si son système de filtration de l'eau tombe en panne, il devrait trouver un autre moyen de désinfecter l'eau. Dans les deux cas, il lui faudrait probablement allumer un feu. Mais Josh Taylor, porte-parole de la police de North Port, a déclaré vendredi à Randi Kaye, sur CNN, que les autorités n'avaient trouvé aucune preuve matérielle de la présence de Laundrie dans la réserve. La police a également contesté la découverte d'un site de camping récemment utilisé, information communiquée à CNN par une source proche de la famille Laundrie.

"Allumer un feu sera un grand pas pour (Laundrie) s'il ne veut pas être trouvé ou vu, donc je pense qu'il sera très difficile pour lui de rester là pendant une très longue période", a déclaré Canterbury. Mais il a ajouté que Laundrie aurait pu avoir assez dans son sac à dos pour survivre jusqu'à présent.

Alan McEwen, éleveur de bétail et amateur de plein air qui vit près de la réserve, a déclaré que la zone ressemble à de la "boue", avec des parties de la réserve où l'eau atteint le niveau du genou ou de la taille, ce qui rend le camping dans cette région sauvage extrêmement difficile.

"Les palmiers sont à eux seuls suffisants pour vous faire trébucher lorsque vous marchez ou trébuchez", a déclaré M. McEwen à Chris Cuomo sur CNN vendredi soir. "Les moustiques vous emportent. Si vous restez plus d'une journée sans spray anti-moustiques, vous deviendrez fou à force d'être attaqué par les insectes et tout le reste.

"Il n'y a aucun moyen pour quiconque de survivre dans de telles conditions", a-t-il ajouté. "Personne.

Selon Byron Kerns, fondateur de l'école de survie Itchatad Outdoors, le besoin le plus immédiat de Laundrie serait l'eau, et s'il avait une pompe de filtration d'eau avec lui, il pourrait en avoir pour des litres. Mais après trois semaines, Laundrie devra se procurer de la nourriture, et s'il n'est pas formé et n'a pas les bons outils, il peut être difficile de savoir quoi manger et comment l'obtenir.

"Les insectes peuvent également être une source de protéines dans la nature, mais le sait-il ? a déclaré M. Kerns.

Les experts pensent qu'il n'est pas vivant ou qu'il n'est pas à l'intérieur.

L'avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, a déclaré à CNN, en réponse à une question, qu'il avait "bon espoir" que Laundrie soit encore en vie. Taylor, le porte-parole de la police de North Port, a déclaré à CNN qu'il était "certainement possible" que Laundrie soit en vie.

"Rien ne permet d'affirmer une chose ou une autre", a déclaré M. Taylor dans un courriel.

Les experts en survie avec lesquels CNN s'est entretenue semblent s'accorder sur le fait que Laundrie n'est plus en vie ou qu'elle n'est pas dans la réserve.

"Les autorités ont probablement quelques-uns de leurs meilleurs éléments dans le pays qui sont à sa recherche et ils n'ont trouvé aucun signe de lui", a déclaré Marsteiner. "Les 25 000 acres de la réserve semblent vastes, mais lorsqu'il y a autant de personnes qui parcourent la zone, ce n'est vraiment pas le cas.

Il est très improbable qu'il ait pu camper et continuer à échapper aux équipes de recherche qui l'ont cherché, a ajouté M. Urban.

"Un homme non entraîné, habitué à marcher sur des sentiers, ne va pas échapper à une équipe d'experts comme celle-ci, simplement en se cachant", a déclaré M. Urban, ajoutant qu'il pense également que Laundrie n'est pas dans la réserve ou qu'il n'y est pas en vie.

Si Laundrie se trouve dans la réserve mais qu'il n'est plus en vie, il sera plus difficile de le retrouver au fil des jours, a ajouté M. Urban, en raison du mouvement de l'eau et du sable, ainsi que des animaux qui passent. Mais rien n'indique non plus que Laundrie soit mort.

"Quand il y a quelque chose de mort, il y a des buses qui volent partout", a déclaré M. McEwen à M. Cuomo vendredi. "On ne voit aucune buse voler nulle part, et aucune buse n'a volé dans la direction de cet endroit.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com