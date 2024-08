Brian Flores, des Vikings du Minnesota, exprime le désir de se développer davantage suite à ses critiques à Tua Tagovailoa.

Le précédent quart-arrière des Miami Dolphins a fait certaines déclarations lors d'une interview récente diffusée le lundi, où il a discuté de la différence entre le style d'entraînement de Flores et son actuel entraîneur-chef, Mike McDaniel.

"Écoutez, je suis juste franc ici. Ça m'a touché d'une manière qui n'était pas entièrement positive pour moi," a déclaré Flores aux journalistes mardi.

"Mais en même temps, je dois prendre ça et en faire une opportunité de croissance et d'amélioration. Comment puis-je exploiter cette situation pour devenir une meilleure personne ? Est-ce que je suis cette personne dont ils parlaient ? Non. Mais comment puis-je m'améliorer et m'assurer que personne ne parle de moi de cette manière à nouveau ?"

Flores est maintenant dans sa deuxième saison en tant que coordonnateur défensif des Vikings, ayant dirigé les Dolphins à l'époque où Tua Tagovailoa a été repêché au cinquième rang au total lors du repêchage de la NFL 2020. Tagovailoa et Flores ont travaillé ensemble pendant deux saisons, avec Tagovailoa participant à 23 matchs, passant pour 4 467 verges, marquant 27 touchés et interceptant le ballon 15 fois. Malheureusement, les Dolphins n'ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires lors de ces deux saisons.

"Si vous êtes constamment critiqué par un individu pourri, vous finirez par internaliser cette négativité," a mentionné Tagovailoa lors de l'émission "Dan Le Batard Show with Stugotz" en discutant de Flores.

Flores exprime sa véritable joie pour le succès de Tagovailoa

Flores a été congédié par l'équipe en janvier 2022 après y avoir passé trois saisons et a été remplacé par McDaniel. Depuis, Tagovailoa a connu une amélioration significative.

During the 2021 season, Tagovailoa played in all 17 games for the first time in his career, leading the league with 4,264 passing yards, completing 69.3% of his passes, throwing for 29 touchdowns, and intercepting the ball 14 times. The Dolphins have now made it to the playoffs in the two seasons under McDaniel's leadership.

Tagovailoa recently signed a contract extension worth $212.4 million for four years.

"I'm genuinely rooting for Tua's triumphs and I just wish him all the best," Flores concluded.

"Player-coach relationships are crucial to me. Coaching is all about making a positive impact on young players – that was the reason I got into coaching in the first place. My coaches had a significant impact on me as a youngster, and I wanted to pay it forward and influence young people to become the best versions of themselves."

Flores' time with the Dolphins, primarily with Tua Tagovailoa, was marked by challenging situations, as they failed to make the playoffs in both of their seasons together. Despite this, Flores expresses genuine happiness for Tagovailoa's current success under McDaniel, acknowledging the importance of positive player-coach relationships in his coaching philosophy, as he aims to influence young players to become their best selves.

In the realm of sports, Flores utilizes criticism as an opportunity to grow and improve, as constantly being criticized by a negative individual could potentially lead to internalizing that negativity. Given his history with the Dolphins and Tua, Flores seeks to leverage his experiences to better himself in his current role as the Vikings' defensive coordinator.

