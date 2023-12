Brian Austin Green et Sharna Burgess accueillent leur premier bébé

Le couple a annoncé la naissance de leur fils, Zane, dans un post identique partagé sur leurs comptes Instagram , qui montrait leur nouveau-né tenant le doigt de Green.

"Zane Walker Green est né le 28/6 à 12:12", a légendé la star de "Beverly Hills, 90210" sur l'image en noir et blanc, suivie de deux émojis cœur d'amour.

Burgess a partagé sa joie en écrivant à côté du cliché sentimental : "Zane Walker Green 28/06/2022 à 12:12pm. Mon cœur est maintenant pour toujours à l'extérieur de mon corps".

La professionnelle australienne de "Dancing With The Stars" avait déjà révélé qu'elle devait accoucher le 4 juillet, mais l'arrivée précoce de son fils leur permettra désormais de célébrer la fête en famille.

Austin Green est déjà papa de Kassius, qu'il partage avec son ex-compagne Vanessa Marcil, ainsi que de Noah, Bodhi et Journey, ses enfants avec son ex-femme Megan Fox.

Le mois dernier, il a déclaré au magazine People que ses autres enfants étaient "super excités" à l'idée d'accueillir leur nouveau frère ou leur nouvelle sœur.

"Ils vont voir Sharna tous les jours, ils lui frottent le ventre et parlent au bébé. Ils comptent les jours ! a partagé Green.

"(Le bébé) arrive dans un foyer et une famille très chaleureux et il sera entouré de beaucoup d'amour. C'est très excitant."

Green et Burgess ont commencé à se fréquenter en 2020 et se sont associés pour participer à la 30e saison de l'émission "Dancing with the Stars" sur ABC l'année dernière.

Ils ont annoncé leur grossesse en février, quelques jours après la finalisation du divorce de Green et de Fox. Ce dernier est désormais fiancé au rappeur Machine Gun Kelly.

Source: edition.cnn.com