Brève histoire de l'humble chaise en plastique (et de son avenir sans pétrole)

En même temps, les plastiques ont créé un monde contaminé et toxique qui doit être reconsidéré et résolu.

Les plastiques biodégradables, les plastiques recyclés à 100 %, les plastiques issus de la canne à sucre, les plastiques d'origine végétale et d'autres sources renouvelables (il est intéressant de noter que ces sources étaient utilisées pour la production de plastiques au début des années 1900) suscitent un grand espoir. Les nouvelles recherches et technologies peuvent continuer à façonner un monde progressiste en matière de plastique, mais avec des résultats durables et respectueux de l'environnement.

Un jour, nous vivrons dans un monde fantastique, plastique et techno-organique. Mais pour l'instant, apprécions ce que nous avons et faisons un rapide tour d'horizon de l'histoire de la chaise en plastique.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com