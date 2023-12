Brève histoire de la tombée de la boule de la Saint-Sylvestre à Times Square

Mais comment cette fête de la Saint-Sylvestre a-t-elle commencé et pourquoi commémorons-nous cette occasion en regardant un ballon descendre le long d'un mât ?

Quand la première boule a-t-elle été lâchée à Times Square ?

La boule de Times Square a été lâchée pour la première fois en 1904, grâce à Jacob Starr, un immigrant ukrainien et métallurgiste, et à l'ancien éditeur du New York Times, Adolph Ochs. Ce dernier avait réussi à attirer les foules dans le gratte-ciel de Times Square avec des effets pyrotechniques et des feux d'artifice pour célébrer l'année suivante, mais les autorités de la ville ont interdit l'utilisation d'explosifs après seulement quelques années de festivités.

Ochs a donc demandé à Starr, qui travaillait pour l'entreprise de signalisation Strauss Signs (connue plus tard sous le nom d'Artkraft Strauss, société dont Starr était le président), de créer un nouveau spectacle visuel.

Au cours du siècle dernier, ce symbole de la nouvelle année est passé d'une cage de fer et de bois ornée d'ampoules à une éblouissante sphère de cristal en technicolor.

Leur concept était basé sur les boules horaires, des dispositifs nautiques qui avaient gagné en popularité au 19e siècle. La mesure du temps devenant de plus en plus précise, les navigateurs avaient besoin d'un moyen standardisé pour régler leurs chronomètres. Chaque jour, les ports et les observatoires levaient et abaissaient une boule de métal au même moment pour permettre aux marins de synchroniser leurs instruments.

Ochs et le chef électricien du New York Times, Walter Palmer, ont tous deux été crédités de cette idée, prétendument inspirée par le Western Union Building du centre-ville, qui laissait tomber une boule de temps chaque jour à midi. Mais la petite-fille de Starr, Tama, qui a rejoint Artkraft Strauss en 1982 et qui est aujourd'hui propriétaire de l'entreprise, a déclaré lors d'un entretien téléphonique qu'elle pensait que c'était son grand-père qui avait eu l'idée d'abaisser la boule et de l'illuminer avec les chiffres de la nouvelle année à minuit.

L'un des modèles de la boule du Nouvel An était une cage en aluminium équipée d'ampoules électriques. Sous l'administration du maire Ed Koch, la boule est devenue une pomme dans le cadre de la campagne "I Love New York".

"L'idée était de l'illuminer avec la toute nouvelle électricité qui venait d'arriver dans le quartier", explique M. Tama, qui a été pendant de nombreuses années le chef d'orchestre du lâcher de la boule à Times Square. "La boule a été abaissée à la main... à partir de minuit moins une, et c'est ainsi que cela s'est fait pendant de nombreuses années.

"Il s'agissait d'une adaptation d'une vieille chose utile", a-t-elle ajouté. "La popularité a été immédiate. Les gens ont adoré.

Bien que Manhattan soit partiellement éclairé par l'électricité depuis le début des années 1880, le Service des parcs nationaux des États-Unis (NPS) note que la moitié des foyers américains étaient encore éclairés par des lampes à gaz et des bougies jusque dans les années 1920. La vue d'une boule scintillante descendant d'un ciel sombre aurait semblé d'un autre monde.

Lorsque la boule atteignait le parapet sur lequel se trouvait un panneau affichant les chiffres de l'année, "l'électricien actionnait l'interrupteur, éteignant la boule et allumant les chiffres en même temps", explique M. Tama. "On aurait dit que la boule qui descendait se transformait en un ensemble de chiffres.

Tout Times Square s'est prêté au jeu. La première année, les serveurs des restaurants et hôtels voisins portaient des chapeaux haut de forme "1908" alimentés par des piles, qu'ils illuminaient aux douze coups de minuit.

"Pour les gens, cela ressemblait à de la magie", a déclaré M. Tama.

Une minute hors du temps

Depuis cette première descente, Times Square a connu sept boules différentes, allant d'une structure en fer de 700 livres équipée d'ampoules de 25 watts, à un cadre en aluminium plus léger après la Seconde Guerre mondiale, en passant par une "Big Apple" sous l'administration de l'ancien maire de la ville, Ed Koch.

En 1995, lorsque la boule a été modernisée avec des strass, des lumières stroboscopiques et des contrôles informatiques, les fabricants d'enseignes traditionnels n'étaient plus nécessaires - ce qui signifiait qu'Artkraft Strauss, la société qui avait amené la boule à Times Square, n'était plus nécessaire non plus. La boule d'aujourd'hui est le fruit d'une collaboration entre Waterford Crystal et Philips Lighting. Elle utilise 32 256 diodes électroluminescentes qui peuvent être programmées pour afficher des millions de couleurs et de motifs sur sa surface.

Néanmoins, Tama se souvient avec émotion de ses années en tant que chronométreur sur le toit du One Times Square.

Lorsque la dernière minute de l'année arrivait, les ouvriers descendaient la boule à l'aide d'un système complexe de poulies.

En accomplissant ce rituel année après année, Mme Tama voit un lien intrinsèque entre le compte à rebours, qu'elle appelle "une minute en dehors du temps", et la prise de résolutions pour la nouvelle année.

"Quand on se concentre très fort, le temps semble ralentir", dit-elle. "J'ai eu l'impression que c'était la minute la plus longue du monde. On avait l'impression d'avoir le temps de se laver les cheveux, d'appeler sa mère, de changer de vie. On peut vraiment changer sa vie en une minute - on peut décider d'être différent. On peut décider d'être plus gentil et meilleur".

Source: edition.cnn.com