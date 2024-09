Breslau émet un avertissement d'inondation à 11h01.

Mauvais temps et inondations dans le sud-ouest de la Pologne : La ville de Breslau (Wrocław) en Basse-Silésie se prépare à une vague de crue due à de fortes précipitations et à la montée des niveaux d'eau. Le maire Jacek Sutryk a émis un avertissement de crue pour la ville de l'Oder, mettant en place des mesures telles que la surveillance des digues 24h/24, le contrôle des canaux et la fermeture des digues, comme l'a annoncé le maire dans une vidéo Facebook. La vague de crue est prévue pour atteindre Breslau le mercredi, alors que les prévisions antérieures d'impact minimal ont été revues par le maire. Bien que la hauteur de crue attendue soit inférieure à celle de la crue de l'Oder de 1997 qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk souligne les infrastructures améliorées de la ville avec des digues, des réservoirs et des polders mis à jour. Il espère que les eaux de crue ne franchiront pas les limites de la ville.

10:35 Mise à jour du gouverneur sur la situation des inondations en Autriche : La situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste préoccupante, avec jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré prévus pour la région lundi. La gouverneur de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner, conseille la prudence, déclarant "ce n'est pas fini, cela reste critique, cela reste dramatique". Les barrages posent un problème important, avec des risques de rupture signalés par les autorités. En conséquence, la vie publique est largement suspendue, avec plus de 200 routes fermées, 1 800 bâtiments évacués et de nombreux étudiants et enfants en garderie restant à la maison. Environ 3 500 ménages sont privés d'électricité, ce qui rend difficile l'évaluation des dommages pour le moment. Le gouverneur assure une aide pour les victimes des inondations.

10:10 Niveaux de l'Elbe en hausse en Saxe Les niveaux de l'Elbe ont augmenté en Saxe, selon les données du centre de contrôle des inondations de l'État. À Dresde, le niveau était de 5,54 mètres le matin, avec une prévision de dépassement du seuil de 6 mètres plus tard dans la journée, déclenchant le troisième niveau d'alerte le plus élevé. Cela pourrait entraîner la inondation de zones habitées. Le niveau de la rivière à Schöna près de la frontière tchèque est de 6,09 mètres, déclenchant le niveau d'alerte trois. La même situation existe à la Lusatian Neisse près de Görlitz à la frontière polonaise, avec un niveau de 5,56 mètres, quelques centimètres seulement en dessous du niveau d'alerte quatre le plus élevé. Un tronçon de la route fédérale B99 a été fermé à Görlitz pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour le niveau trois est de 4,80 mètres ici.

09:49 Inondations centenaires en République tchèque : un homme se noie dans les eaux de crue

Un homme est mort dans les inondations en République tchèque, avec au moins sept personnes portées disparues. Un homme a péri dans la rivière Krasovka dans le district de Bruntál de Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Trois personnes ont été emportées dans une voiture près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník, laissant aucune trace du véhicule. D'autres personnes ont été emportées dans divers cours d'eau, y compris la rivière Otava. Une personne portée disparue d'une maison de retraite à la frontière polonaise est également recherchée. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a décrit cela comme une "inondation centenaire" - un événement d'une fois par siècle. Des décès liés aux inondations ont été signalés précédemment dans d'autres pays de l'UE : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Femme blessée par une rivière à Görlitz

Une femme a été blessée en mesurant les niveaux d'eau dans la rivière Neiße à Görlitz. Selon le premier rapport de police, la femme a glissé et est tombée dans la rivière près de l'hôtel Parkhotel Merkur. Elle a été emportée en aval sur environ 700 mètres avant de réussir à se sortir près du barrage de Vierraden. Elle reçoit actuellement des soins pour hypothermie.

09:00 THW se prépare à des opérations à grande échelle sur les rivières Elbe et Oder

L'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) s'est mobilisée pour les inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. Le responsable du département THW, Fritz-Helge Voss, a informé ZDF "Morgenmagazin" que des équipes plus importantes seront déployées sur les rivières Elbe et Oder si nécessaire. Il conseille aux résidents des zones touchées de stocker de petits approvisionnements d'urgence. Voss note que l'Allemagne s'en est sortie jusqu'à présent mais s'attend à des inondations de l'Elbe, de la Neiße et de l'Oder cette semaine. Le week-end dernier, le THW avait déjà mobilisé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne l'importance de la préparation et de l'investissement dans l'équipement en tant que "coûts d'adaptation au climat".

En raison des dommages importants causés par les inondations dans le sud-ouest de la Pologne, le Premier ministre Tusk a organisé une réunion du cabinet d'urgence pour le lundi matin. Il a préparé un décret déclarant l'état d'urgence, mais l'approbation du cabinet est nécessaire. Les précipitations persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, bordant la République tchèque, ont entraîné des inondations. La ville de Nysa dans la région d'Opole a été particulièrement touchée pendant la nuit. Les eaux de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, ont pénétré dans le service d'urgence de l'hôpital local, comme l'a rapporté l'agence de presse PAP. Un total de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, ont été évacués en bateau.

08:15 Bavière : Plus de pluie et niveaux d'eau en hausse prévusLa situation des inondations en Bavière reste grave dans certaines régions, avec des prévisions de pluies supplémentaires. Pendant la nuit, la situation dans les régions touchées n'a pas beaucoup amélioré, selon les quartiers généraux de la police. La situation reste critique : le Service d'Information sur les Niveaux d'Eau (SINE) prévoit une nouvelle augmentation des niveaux d'eau avec les prévisions de pluies pour la semaine. Parmi d'autres, le SINE prévoit que les niveaux d'eau du Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich augmenteront à nouveau. D'ici mercredi, la situation devrait progressivement s'améliorer. Jusqu'à mardi, le Service Météorologique Allemand (DWD) prévoit des pluies continues des Alpes à l'avant-pays. Des précipitations importantes de 40 à 70 litres par mètre carré sont possibles, jusqu'à 90 dans les zones stagnantes.

07:32 République tchèque : Pas de répit - les niveaux d'eau continuent de monterIl n'y a pas de répit pour les zones touchées par les inondations et les inondations en République tchèque. L'onde de crue de la March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague. Des rues entières ont été submergées, selon l'agence de presse CTK. Les autorités de la ville de près de 10 000 habitants exhortent la population à ne pas entraver les services d'urgence. "Dans les prochaines heures, nous nous attendons à une augmentation supplémentaire du niveau d'eau de la rivière", prévient le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de barrage : Inondations catastrophiques en PologneSuite à une rupture de barrage en Pologne, les habitants s'inquiètent des inondations destructrices approchant la région autour de la Glatzer Neisse. Des vidéos de témoins montrent la puissance des eaux en furie.

06:40 Inondations en Europe : Morts en Pologne et en RoumanieLa Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'une crue centennale, tandis que la situation en Basse-Autriche est critique suite à des précipitations importantes. Plusieurs pays de l'UE ont signalé des décès liés aux inondations : un pompier est décédé en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Évacuations suite aux inondations en République tchèqueLes pires tempêtes depuis des années ont vu les eaux inondées submerger des villes entières comme Jesenik dans les montagnes Altvater et Krnov à la frontière avec la Pologne. À Jesenik, les services d'urgence ont dû secourir des centaines de personnes en bateau et en hélicoptère. Après le retrait des eaux, des glissements de terrain ont constitué une menace dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers bloqués sur un bateau de croisière à VienneEn raison du niveau élevé du Danube dû aux fortes pluies, de nombreux passagers d'un bateau de croisière suisse sont bloqués à Vienne. Les quelque 100 passagers et 40 membres d'équipage ne peuvent pas descendre du "Thurgau Prestige" actuellement amarré au rivage, selon la radiodiffusion suisse SRF, citant la compagnie de voyage Thurgau Travel. Les passagers ne peuvent pas quitter le bateau car la passerelle vers le quai est inondée. Selon les médias, d'autres bateaux de croisière sont également bloqués à Vienne. Thurgau Travel a déclaré que les autorités locales décideront quand les passagers pourront descendre. Selon les rapports des passagers, ils ont été conseillés de rester à bord au moins jusqu'à mardi. Le "Thurgau Prestige" était censé naviguer de Linz à Budapest et retour, et est actuellement retenu à Vienne.

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a causé des pluies excessives et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie. Au moins huit vies ont été perdues jusqu'à présent.

Après la rupture du barrage en Pologne, les résidents s'inquiètent des inondations destructrices approchant la région autour de la Glatzer Neisse. (suit de 07:03 Rupture de barrage : Inondations catastrophiques en Pologne)

La situation des inondations en Bavière reste grave avec plus de pluie et des niveaux d'eau en hausse prévus. (suit de 08:15 Bavière : Plus de pluie et niveaux d'eau en hausse prévus)

Lire aussi: