- Bremen Friedl regrette l'hésitation des joueurs de football

Marco Friedl, le capitaine de Werder Bremen, exprime sa déception face à l'absence de franchise chez les joueurs de football modernes. "Aujourd'hui, les gens parlent principalement de choses qui ne causeront pas de problèmes et qui leur garantissent l'immunité contre les critiques", a déclaré le Autrichien de 26 ans à "Kicker" lors d'un entretien.

Il a poursuivi : "Si vous exprimez une opinion en dehors de cela, cela prend rapidement de l'ampleur et devient un problème majeur - et en tant que joueur, vous devez vraiment être prudent. Malheureusement, c'est ainsi que cela se passe."

Friedl montre sa compréhension

Après le match nul 0-0 de Werder contre Borussia Dortmund, Friedl et son coéquipier Marvin Ducksch ont critiqué la stratégie de transfert de Werder et ont exprimé leurs préoccupations quant au manque de nouveaux joueurs. Le directeur sportif de Werder Bremen, Clemens Fritz, a ensuite réprimandé les deux joueurs et a demandé une réunion.

Friedl a ensuite retiré ses déclarations. "Je reconnais également que tous les transferts ne sont pas toujours possibles. Ce n'est pas comme si nous, les joueurs, avions une liste de demandes - et Clemens a raison : nous n'avons perdu aucun joueur clé, nous sommes toujours compétitifs. Par conséquent, je suis également entirely content with the squad."

Friedl a également critiqué l'entraîneur Ole Werner pour ne pas avoir suffisamment soutenu l'équipe lors des dernières phases du match contre BVB. Cependant, Friedl a précisé : "J'ai clairement dit que nous, en tant qu'équipe, n'avions pas trouvé de solutions - malheureusement, cela a été immédiatement attribué au seul entraîneur", a-t-il noté, ajoutant : "Mais ce n'était jamais mon intention, et malheureusement, je ne l'ai pas communiqué efficacement à ce moment-là."

