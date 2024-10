Brême possède un café réservé aux femmes.

Salon de Dames - Un café à Brême offre un sanctuaire féminin depuis environ un mois maintenant. Les hommes n'ont pas accès à cet établissement. Le concept permet à une jeune fille de 18 ans et à sa famille de réaliser son désir personnel.

L'intérieur et l'extérieur de l'établissement résonnent avec des conversations féminines et une camaraderie, créant une atmosphère vibrante et joyeuse. Le café glacé pour femmes à Brême est en fonctionnement depuis environ un mois. Outre diverses boissons, il propose des glaces, des desserts, des pâtisseries et des gaufres pour se faire plaisir. Les hommes n'ont pas droit de s'asseoir au café, Baresha, car il est réservé aux femmes et aux enfants. "Je pense vraiment que les femmes se sentent plus à l'aise ici qu'en cafés mixtes", déclare la propriétaire Sumeja Zumberi. "Elles le considèrent comme un refuge." Les cafés de Gröpelingen sont généralement envahis par les clients masculins.

Seulement quelques rares établissements gastronomiques en Allemagne sont réservés exclusively aux femmes. L'association allemande de l'hôtellerie et de la restauration Dehoga Bremen ignore si Brême, le plus petit État, propose des offres similaires. Le café est considéré comme un établissement unique, déclare la directrice Nathalie Rübsteck. Elle souligne que de nombreuses personnes ayant des antécédents migratoires résident dans le quartier de Gröpelingen, et les sexes ont tendance à rester entre eux. "Je pense que c'est formidable que les femmes aient un endroit pour échanger des idées", déclare Rübsteck.

Entre l'école, les leçons de conduite et la gestion du café

La jeune propriétaire du nouveau café pour femmes à Brême a 18 ans, suit des cours et apprend à conduire. Cependant, elle est également la seule propriétaire du Baresha Women's Ice Cafe, comme le révèle Zumberi. Toutefois, elle reconnaît qu'elle ne peut pas gérer l'endroit seule. "Je reçois beaucoup de soutien de mes parents, surtout de mon père", explique Zumberi. Comme il a de l'expérience en tant que propriétaire d'entreprise, il gère la finance et l'assurance. Sa mère l'aide au café. "Je ne suis pas seule", réflexion de Zumberi sur les premières semaines après l'ouverture. "Je suis definitely looking forward to the future with the business."

L'idée du Baresha Women's Ice Cafe est venue d'un désir de longue date du père de Zumberi, comme le révèle la propriétaire. Selon elle, il avait voulu ouvrir sa propre glacière depuis des années, après avoir vécu en Allemagne pendant environ 30 ans et travaillé dur. Lors des discussions et de la planification, la famille a réalisé qu'une glacière classique ne suffisait pas, car il y en a déjà beaucoup à Gröpelingen.

En tant que famille, ils ont réfléchi à ce qui manquait à Brême et ont développé le concept d'une glacière pour femmes. "Dans notre pays d'origine, les glacières pour femmes sont assez courantes", explique la jeune fille de 18 ans, née en Allemagne comme ses frères et sœurs. "Nous venons des Balkans, nous sommes des Albanais du Kosovo", explique-t-elle. Le nom Baresha est censé exprimer leurs origines, car elles peuvent parfois être oubliées en Allemagne. Le mot albanais Baresha, dit-elle, signifie une bergère - une femme qui gère diverses responsabilités.

Il n'y a pas de chiffre exact du nombre d'établissements en Allemagne qui sont réservés exclusively aux femmes. L'association fédérale DEHOGA ne possède pas de statistiques à ce sujet, comme rapporté. Cependant, de tels offres ne sont pas une notion nouvelle, selon la porte-parole, qui cite divers établissements en Allemagne, tels qu'une pension pour femmes, une maison avec des appartements de vacances, un hôtel avec un salon du petit déjeuner, ou un bar à shisha, entre autres. Il y a également de nombreux cafés pour femmes organisés par des organisations caritatives, bien qu'il ne s'agisse pas d'établissements gastronomiques permanents, mais plutôt d'événements destinés aux femmes réfugiées.

Zumberi reçoit de nombreux éloges pour son café à Brême. Les clients présents ce jour-là apprécient également l'offre. Il y a de nombreux espaces dominés par les hommes à Gröpelingen, déclare une première cliente, faisant des espaces pour femmes essentiels. "C'est un concept formidable", dit-elle.

Son amie est d'accord. Elle apprécie d'avoir un lieu de rassemblement pour femmes et l'occasion de converser avec d'autres du quartier. Elle apprécie également que les enfants soient les bienvenus. Selon elle, le café comble un vide. Si les hommes se sentent offensés par le café pour femmes, c'est presque provocateur, dit-elle, en considérant la présence écrasante des hommes dans les espaces publics.

"Je me sens plus à l'aise, non dérangée ici", déclare une troisième cliente qui vient souvent avec ses amies ou ses sœurs. "J'aime que ce soit seulement pour les femmes", dit-elle. "Je me sens plus à l'aise, non dérangée ici." Les femmes ont besoin d'une pause des hommes de temps en temps, ajoute-t-elle. La propriétaire Zumberi est satisfaite de tels retours, mais elle a également des projets pour l'avenir. Son prochain rêve est de devenir enseignante, dit-elle, et elle gérerait la glacière à côté.

